Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται η Αθήνα, η οποία απόψε «φόρεσε» τα γιορτινά της. Σε εκδήλωση με εορταστική την ατμόσφαιρα, που οργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στην πλατεία Συντάγματος, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και μαζί φώτισε όλη την πλατεία, η οποία γέμισε από κόσμο και από παιδιά.

Intime – Mitrousias Nikos

Το δέντρο ύψους 21 μέτρων

Και φέτος, το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ένα έλατο από φυτώριο, ύψους 21 μέτρων και έφτασε στην Αθήνα από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας. Στολίστηκε παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, με φωτεινά στολίδια και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια, ενώ ξεχωρίζει η γιορτινή γιρλάντα, που «αγκαλιάζει» τα κλαδιά κι έτσι το δέντρο θα δίνει τον εορταστικό τόνο και το πρωί.

«Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους, είναι μια εξαιρετική εικόνα. Φέτος ο καιρός μας έκανε τη χάρη, έχει και πολύ ωραίο φεγγάρι και νομίζω ότι έχει γίνει μια σπουδαία δουλειά. Και τώρα έχουμε την πιο σημαντική αποστολή, να κάνουμε την Αθήνα να λάμψει», είπε ο κ. Δούκας και με την αντίστροφη μέτρηση πάτησε το κουμπί μαζί με τη Μαρίνα Σπανού και τον παρουσιαστή της βραδιάς Γιώργο Λιανό και φωτίστηκε το δέντρο και η πλατεία, με τον κόσμο να ενθουσιάζεται και να φωτογραφίζει ασταμάτητα.

Intime

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:45 με την Big Band Δήμου Αθηναίων, η οποία με χριστουγεννιάτικες μελωδίες υποδέχθηκε τον κόσμο και τον έβαλε στο κλίμα της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας. Ακολούθησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου και στις 19:00 ανέβηκε στη σκηνή η Μαρίνα Σπανού μαζί με τους μουσικούς της, η οποία συνέχισε την εορταστική συναυλία και μετά το άναμμα του δέντρου. Η Μαρία Βλάμη είχε αναλάβει την παράλληλη απόδοση στη Νοηματική, κάνοντας την εκδήλωση προσβάσιμη και συμμετοχική για όλους.

Συνολικά, το Σύνταγμα στολίστηκε με 21.000 μέτρα γιρλάντας, περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες της πλατείας τοποθετήθηκαν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελεί σημείο διάδρασης για τους περαστικούς.

Intime

Η είσοδος στην οδό Ερμού θα έχει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, που θα συνδέουν οπτικά τον κεντρικό πεζόδρομο με το Σύνταγμα, ενώ το χριστουγεννιάτικο σκηνικό θα απλωθεί και φέτος σε κάθε γωνιά της πόλης.