Σύνταγμα: Οδηγοί ταξί μοίρασαν φυλλάδια κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε Κινέζους τουρίστες (βίντεο)

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο καταγράφηκε στο Σύνταγμα, εκεί όπου οδηγοί ταξί που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση μοίρασαν φυλλάδια κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε Κινέζους τουρίστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο της συγκέντρωσης.

Οι οδηγοί ταξί διαμαρτυρόμενοι για το νέο νομοσχέδιο μοίρασαν φυλλάδια με συνθήματα κατά του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στους πάντες, ακόμη και στους Κινέζους τουρίστες.

Οδηγοί ταξί έδωσαν σε Κινέζους τουρίστες φυλλάδια κατά του Κυρανάκη στο Σύνταγμα pic.twitter.com/ZfXnSU8heM — Flash.gr (@flashgrofficial) March 23, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Συντάγματος, όπου κατέληξε η πορεία των οδηγών ταξί στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες κρατούν τα φυλλάδια που τους δόθηκαν, ενώ σε ορισμένα πλάνα εμφανίζονται να τα δείχνουν στην κάμερα και να φωτογραφίζονται.

Η απεργία των οδηγών ταξί ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026, με τον κλάδο να αντιδρά στις προωθούμενες αλλαγές στον τομέα των μεταφορών.