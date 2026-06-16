Συνταγματική Αναθεώρηση: Εξετάζεται ΑΙ και ελευθεροτυπία - Κατοχύρωση γυναικοκτονίας ζητά το ΠΑΣΟΚ

Με καταγεγραμμένη την απροθυμία της αντιπολίτευσης να στηρίξει τις προς αναθεώρηση διατάξεις, αλλά σε ήπιο - ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς τη τρέχουσα πολιτική συγκυρία - κλίμα, εκκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας.



Στο επίκεντρο της διακομματικής επιτροπής βρέθηκαν οι διατάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την ελευθεροτυπία, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατοχυρωθεί συνταγματικά η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες.

Τι ζητά η ΝΔ για τεχνητή νοημοσύνη και ελευθερία του Τύπου

Η ΝΔ έχει προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5 στο οποίο θα ορίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Ταυτοχρόνως, ζητά την αναθεώρηση των άρθρων 14 και 15 για τη διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του.



«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον Ψηφιακό Συνταγματισμό θεσπίζοντας στο Σύνταγμα της την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος τόνισε ταυτοχρόνως την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των μίντια.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις γυναικοκτονίες

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε να υπάρξει προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η πρόταση αφορά στο κομμάτι της πρόληψης - όχι της καταστολής - την οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη το Κράτος για τη χάραξη πολιτικής.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδωνή, επισημαίνοντας, στη σκιά και της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα, πως πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση που τείνει να γίνει καθεστώς. Την ίδια στιγμή και η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία.



Από την πλευρά της πάντως η ΝΙΚΗ ζήτησε την κατοχύρωση της «αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού».

Η ώρα του άρθρου 16

Όλοι οι προβολείς στρέφονται στη συνεδρίαση της Τετάρτης, κατά την οποία θα τεθεί επί τάπητος η αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.