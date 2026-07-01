Συνταγματική Αναθεώρηση: Συμφωνούν ότι... διαφωνούν και για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Η ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου βρέθηκε στο επίκεντρο της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συμφωνούν πως… διαφωνούν, αδυνατώντας - ξανά - να σφυρηλατήσουν τις, απολύτως απαραίτητες προκειμένου να προχωρήσουν οι όποιες αλλαγές, συναινέσεις.

Με στόχο, όπως διατρανώνει, να ενισχύσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η κεντροδεξιά παράταξη προτείνει την αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου του Συντάγματος έτσι ώστε οι προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών να αποφασίζονται πλέον από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών, για κάθε θέση, που προτείνονται από τις οικείες Ολομέλειες.



Ακόμη, η ΝΔ προτείνει να απαγορεύεται η συμμετοχή των δικαστών στην κυβέρνηση ή η τοποθέτηση τους σε Ανεξάρτητες Αρχές για τρία τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτηση τους. «Αυτός είναι και ένας εύλογος χρόνος αποστασιοποίησης που μας επιτρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε ως κράτος την εμπειρία τους, χωρίς όμως να διακινδυνεύσουμε την ανεξαρτησία τους», όπως υποστήριξε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.



Ποια είναι η αντι-πρόταση του ΠΑΣΟΚ



Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ ζητά την αποδέσμευση της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την ελεύθερη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης. «Προτείνετε κύριοι της ΝΔ να μεταφερθεί η αρμοδιότητα από το υπουργικό συμβούλιο σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Αλλάζει ο Μανωλιός και βάζει την κάπα του αλλιώς…» σχολίασε δηκτικά η εισηγήτρια του κόμματος Ευαγγελία Λιακούλη, καταγγέλλοντας πως η κυβερνητική πλειοψηφία θα συνεχίσει «να επιβάλλει τους εκλεκτούς της μέσω κομματικής πειθαρχίας».

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη μεταφορά της αρμοδιότητας σε ειδική μικτή 19μελή επιτροπή, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της Βουλής, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας, μια σύνθεση που σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «στερεί το κομματικό χρώμα από τις επιλογές και δεν επιτρέπει στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει μόνη της».



Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του Γιώργος Παπαηλιού, διαφώνησε με τη «γαλάζια» πρόταση, καταγγέλλοντας πως «και ως προς την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και ως προς τα ασυμβίβαστα, επιμένει στη λογική ποδηγέτησης της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία»

Απαντώντας πάντως στα ομαδικά πυρά, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης κατηγόρησε τα κόμματα για «φοβικότητα», σχολιάζοντας πως η Βουλή είναι εκείνη που νομιμοποιεί δημοκρατικά τις αποφάσεις σχετικά με τους Θεσμούς και δεν γίνεται να… αυτοκαταργηθεί ως Σώμα.