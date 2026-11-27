Με αυξημένες συντάξεις θα υποδεχθούν το 2027 περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς η αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων υπολογίζεται στο 2,9%, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται πριν από τα Χριστούγεννα.

Η νέα αύξηση έρχεται να προστεθεί στην ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, που έχει ήδη καταβληθεί σε περίπου 2,1 εκατομμύρια δικαιούχους, αλλά και στις συντάξεις Δεκεμβρίου, των οποίων η πληρωμή ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνει η κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά. Πρόκειται για αλλαγή που εκτιμάται ότι θα επιτρέψει σε περίπου 670.000 συνταξιούχους να δουν πραγματική αύξηση στις αποδοχές τους, ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι αναπροσαρμογές περιορίζονταν ή απορροφούνταν από την προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027–2030 του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η αύξηση των συντάξεων υπολογίζεται σε 2,9%, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 850 εκατ. ευρώ.

Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις – Αναλυτικά παραδείγματα

Με βάση το ποσοστό 2,9%, ένας συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη 600 ευρώ μεικτά θα έχει μηνιαία αύξηση 17,40 ευρώ, με τη σύνταξή του να διαμορφώνεται στα 617,40 ευρώ.

Για κύρια σύνταξη 800 ευρώ, το μηνιαίο όφελος ανέρχεται στα 23,20 ευρώ και το νέο ποσό φτάνει στα 823,20 ευρώ.

Στην περίπτωση σύνταξης 1.000 ευρώ, η αύξηση διαμορφώνεται στα 29 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 348 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η νέα σύνταξη φτάνει στα 1.029 ευρώ.

Αντίστοιχα, για σύνταξη 1.200 ευρώ η μηνιαία αύξηση ανέρχεται στα 34,80 ευρώ, για σύνταξη 1.500 ευρώ στα 43,50 ευρώ και για σύνταξη 2.000 ευρώ στα 58 ευρώ.

Στις υψηλότερες συντάξεις των 2.500 ευρώ, το μηνιαίο όφελος φτάνει τα 72,50 ευρώ, δηλαδή τα 870 ευρώ τον χρόνο.

Τα συγκεκριμένα παραδείγματα αφορούν μικτά ποσά κύριας σύνταξης, χωρίς προσωπική διαφορά ή άλλες ειδικές προσαρμογές. Η καθαρή αύξηση που θα καταλήξει στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να είναι μικρότερη, εξαιτίας των νόμιμων κρατήσεων και της φορολογίας.

Με βάση τη σημερινή μέση κύρια σύνταξη γήρατος, που διαμορφώνεται περίπου στα 975 ευρώ μεικτά, η αύξηση του 2,9% αντιστοιχεί σε επιπλέον 28,28 ευρώ τον μήνα. Έτσι, το νέο ποσό προσεγγίζει τα 1.003 ευρώ.

Αναπροσαρμογή προβλέπεται και για την εθνική σύνταξη, η οποία από περίπου 447 ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 460 ευρώ για όσους δικαιούνται το πλήρες ποσό.

Η συγκεκριμένη αύξηση επηρεάζει και τους ασφαλισμένους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2027, καθώς η εθνική σύνταξη αποτελεί βασικό μέρος του υπολογισμού της νέας κύριας σύνταξης.

Η αλλαγή στην προσωπική διαφορά

Το σημαντικότερο στοιχείο της αναπροσαρμογής του 2027 δεν είναι ομως μόνο το ποσοστό της αύξησης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί.

Τα προηγούμενα χρόνια, χιλιάδες συνταξιούχοι που διατηρούσαν θετική προσωπική διαφορά δεν έβλεπαν ολόκληρη την ετήσια αύξηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Η αναπροσαρμογή συμψηφιζόταν με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εμφανίζουν λογιστική αύξηση της σύνταξής τους, χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στο πραγματικά καταβαλλόμενο ποσό.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο συμψηφισμός αυτός καταργείται. Η αλλαγή σημαίνει ότι και οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά θα μπορούν να εισπράττουν την προβλεπόμενη ετήσια αύξηση, χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να μηδενιστεί το υπόλοιπό της.

Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη διευκρίνιση. Η κατάργηση του συμψηφισμού δεν σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά προστίθεται αυτομάτως στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη για τον υπολογισμό της αύξησης.

Για τον λόγο αυτό, δύο συνταξιούχοι με ίδιο συνολικό καταβαλλόμενο ποσό μπορεί να δουν διαφορετική αύξηση, εφόσον ο ένας έχει προσωπική διαφορά και ο άλλος όχι.

Η οριστική εικόνα, πάντως, θα αποτυπωθεί στα νέα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, όπου θα εμφανίζονται το ποσό της αναπροσαρμογής, η προσωπική διαφορά, οι κρατήσεις και το καθαρό πληρωτέο ποσό.

Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

Η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, για τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων ΙΚΑ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΝΑΤ, καθώς και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η πρώτη φάση των πληρωμών πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου και αφορούσε τους συνταξιούχους των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέσω του ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά, καθώς και τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027.

Οπως καθε χρονο και παντα σύμφωνα με τον εως τώρα κυβερνητικό προγραμματισμό οι αυξημένες συντάξεις θα πληρωθούν μέσα στον Δεκέμβριο και πριν από τα Χριστούγεννα,

Ως επικρατέστερες ημερομηνίες εμφανίζονται η 21η και η 22α Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημο χρονοδιάγραμμα από τον e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή αυτή θα περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή του 2,9%, ώστε οι δικαιούχοι να δουν το νέο ποσό της κύριας σύνταξής τους ήδη πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Ποιοι περιμένουν ακόμη τα 400 ευρώ

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο κύκλος καταβολής της μόνιμης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιούχων συνταξιούχων έχει ήδη λάβει τα χρήματα, ενώ απομένει η πληρωμή συγκεκριμένων κατηγοριών μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου προβλέπεται η καταβολή της ενίσχυσης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, στα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες προνοιακές παροχές και στους δικαιούχους ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία.

Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν σε αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς ήδη από σήμερα.

Υπενθυμίζεται οτι για τα νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, καθώς το ποσό καταβάλλεται ατομικά.