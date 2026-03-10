Συντάξεις Απριλίου 2026: Πληρωμές νωρίτερα λόγω της 25ης Μαρτίου

Τις ημερομηνίες πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο 2026 καθόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, με την υπ’ αριθμ. 67 απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2026.



Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στόχος είναι η ομαλή ροή των πληρωμών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων.



Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και αφορά:

- τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

- τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον νόμο 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ,

- καθώς και όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.



Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 και αφορά:

- τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των εντασσόμενων ταμείων,

- τις συντάξεις των ταμείων ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

- αλλά και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.



Υπενθυμίζεται ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η προηγούμενη ημέρα - για τους συνταξιούχους των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ - είναι η αργία της 25ης Μαρτίου και οι τράπεζες δεν θα λειτουργούν, το πρώτο «κύμα» πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.