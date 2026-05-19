Συντάξεις χηρείας: Γιατί «παγώνουν» οι περικοπές και τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ

Αμετάβλητο παραμένει –τουλάχιστον προς το παρόν– το καθεστώς για τις συντάξεις χηρείας, με το υπουργείο Εργασίας να διαμηνύει πως δεν υπάρχει σχεδιασμός για άμεσες περικοπές, παρά τη νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της καταβολής της εθνικής σύνταξης.

Η παρέμβαση του υπουργείου έρχεται μετά τη δικαστική απόφαση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί να καταβάλλεται πάνω από μία εθνική σύνταξη στο ίδιο πρόσωπο, ανοίγοντας θεωρητικά τον δρόμο για αλλαγές στις συντάξεις λόγω θανάτου.

Παρά ταύτα, κυβερνητικοί κύκλοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα άμεσης εφαρμογής μειώσεων, ειδικά σε μια περίοδο με υψηλή κοινωνική και πολιτική ευαισθησία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Τι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας

Η υπόθεση συνδέεται με την περίφημη «εγκύκλιο Τσακλόγλου» του 2021, η οποία ερμήνευε τον νόμο Κατρούγκαλου και προέβλεπε ότι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις δεν δικαιούνται πάνω από μία εθνική σύνταξη.

Η εγκύκλιος εκείνη δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Το ΣτΕ, ωστόσο, έκρινε ότι η βασική λογική της διάταξης είναι συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά ακύρωσε την εγκύκλιο επειδή είχε κανονιστικό χαρακτήρα και όχι απλή ερμηνευτική εφαρμογή του νόμου.

Με απλά λόγια, το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί στο μέλλον νέα νομοθετική ρύθμιση που θα περιορίζει την καταβολή δεύτερης εθνικής σύνταξης.

Τι σημαίνει πρακτικά για τις συντάξεις χηρείας

Εάν εφαρμοζόταν πλήρως η συγκεκριμένη ερμηνεία, τότε οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν και δική τους σύνταξη και σύνταξη χηρείας θα διατηρούσαν μόνο μία εθνική σύνταξη.

Στην πράξη, η σύνταξη λόγω θανάτου θα περιοριζόταν μόνο στο ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης του θανόντος.

Αυτό θα οδηγούσε σε αισθητές μειώσεις για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

«Παγωμένες» και οι περικοπές μετά την τριετία

Την ίδια στιγμή παραμένει ουσιαστικά ανενεργή και η διάταξη που προβλέπει μείωση κατά 50% της σύνταξης χηρείας μετά την πρώτη τριετία, όταν ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόστηκε στο Δημόσιο και στον πρώην ΟΓΑ, όχι όμως στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας διαφορετικές ταχύτητες συνταξιούχων. Έτσι, σήμερα υπάρχουν χήρες και χήροι που συνεχίζουν να λαμβάνουν πλήρη σύνταξη θανάτου και άλλοι που έχουν ήδη υποστεί μειώσεις.

Το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν αναδρομικά περικοπές στον ιδιωτικό τομέα προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις, καθώς θα επηρέαζε περίπου 60.000 δικαιούχους. Παρότι το θέμα δεν αναμένεται να ανοίξει πριν από τις εκλογές, στο παρασκήνιο εξετάζονται διάφορα σενάρια για μελλοντικές παρεμβάσεις.

Ένα από αυτά προβλέπει ότι πιθανή περικοπή θα αφορά μόνο το τμήμα της εθνικής σύνταξης, ενώ το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης χηρείας θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά στο 70%.

Ένα δεύτερο σενάριο εξετάζει να δίνεται στον ίδιο τον συνταξιούχο η δυνατότητα επιλογής για το ποια σύνταξη θα υποστεί μείωση μετά την τριετία.

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος του υπουργείου φαίνεται να είναι η αποφυγή αναδρομικών απαιτήσεων για περίπου 118.000 περιπτώσεις όπου οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν εφαρμόστηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα.