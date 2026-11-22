Νωρίτερα από το συνηθισμένο, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027, ενσωματώνοντας μάλιστα τη νέα ετήσια αύξηση.

Οι πληρωμές αφορούν συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και συνοδεύονται από μια καθοριστική αλλαγή για όσους διατηρούν προσωπική διαφορά, καθώς πλέον θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους.

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Λόγω των Χριστουγέννων, η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027 μεταφέρεται νωρίτερα. Οι καταβολές προγραμματίζονται για το διάστημα από τις 18 έως τις 23 Δεκεμβρίου, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο λαμβάνει την σύνταξή του ο κάθε πολίτης.

Τι σημαίνει στην πράξη το 2,9%

Με βάση το βασικό σενάριο που εξετάζεται μέχρι στιγμής, η αύξηση για το 2027 υπολογίζεται περίπου στο 2,9%. Πρόκειται για το ποσοστό που προκύπτει από τον γνωστό μηχανισμό ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το τελικό ποσοστό δεν έχει ακόμη κλειδώσει, καθώς θα οριστικοποιηθεί με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του τελικού προϋπολογισμού.

Ενδεικτικά, για μια σύνταξη των 800 ευρώ, με αύξηση στο 2,9%, αντιστοιχούν περίπου 23 ευρώ μικτά τον μήνα. Στα 1.000 ευρώ η αύξηση φθάνει περίπου τα 29 ευρώ, στα 1.200 ευρώ σχεδόν τα 35 ευρώ και στα 1.500 ευρώ περίπου τα 43,5 ευρώ τον μήνα.

Εν ολίγοις, όταν θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027, θα περιλαμβάνουν τη νέα ετήσια αύξηση.

Τι αλλάζει για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Η σημαντικότερη αλλαγή για το 2027 αφορά τους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια δεν έβλεπαν πραγματική αύξηση στο εισόδημά τους.

Από την 1η Ιανουαρίου η ετήσια αύξηση δεν θα συμψηφίζεται πλέον με την προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι και οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα δουν ολόκληρη την αύξηση να περνά στην καταβαλλόμενη σύνταξή τους.

Η προσωπική διαφορά δεν εξαφανίζεται κατ’ ανάγκη ως λογιστικό μέγεθος. Αυτό που καταργείται είναι ο συμψηφισμός της με την ετήσια αύξηση, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε να απορροφήσει μέρος ή ολόκληρη την αναπροσαρμογή.

Συγκεκριμένα, με τις νέες πληρωμές:

Πραγματικό όφελος για όλους: Από τις αυξήσεις του 2027 θα ωφεληθούν κανονικά και όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά.

Καμία απορρόφηση: Η αύξηση του 2,8% θα προστεθεί απευθείας στο ποσό της σύνταξης και δεν θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Έτσι, το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων θα δει πραγματική αύξηση στα καθαρά ποσά που θα καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα.