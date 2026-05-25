Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Σε τροχιά πληρωμών εισέρχονται οι συντάξεις Ιουνίου 2026, καθώς ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα καταβολών για κύριες και επικουρικές συντάξεις, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο δόσεις, την Τρίτη 26 και την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να έχουν νωρίτερα πρόσβαση στα χρήματά τους.

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Ιουνίου 2026

Τρίτη 26 Μαΐου

Την πρώτη ημέρα πληρωμών θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ,

καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.

Πέμπτη 28 Μαΐου

Στη δεύτερη φάση πληρωμών θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των τραπεζών και του e-ΕΦΚΑ για τυχόν διαφοροποιήσεις στον χρόνο εμφάνισης των ποσών ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.