Σπορ Ραζβάν Λουτσέσκου ΠΑΟΚ Ρουμανία Ποδόσφαιρο

Συντετριμμένος ο Ραζβάν Λουτσέσκου: Δάκρυσε μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου σκόρπισε πένθος και οι εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα της σορού του ήταν συγκλονιστικές.

Printscreen
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Μιρτσέα στο λαϊκό προσκύνημα της σορού που τελέστηκε τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04) στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου και οι εικόνες από τη Ρουμανία είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν συντετριμμένος και αγκαλιασμένος με τη μητέρα του, Νέλι λύγισε όταν αντίκρισε το φέρετρο του πατέρα του. 

Ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04) και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε πένθος στη Ρουμανία. Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ είχε αποχωρήσει από τον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας λίγες ημέρες νωρίτερα, καθώς αντιμετώπιζε βαριά προβλήματα υγείας. 

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ρουμάνικου ποδοσφαίρου και ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η απώλειά του κόστισε στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βρέθηκε από νωρίς στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου για να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο του πατέρα.

Σπορ Ραζβάν Λουτσέσκου ΠΑΟΚ Ρουμανία Ποδόσφαιρο

