«Εδώ μεγάλωσα τα παιδιά μου»: Συντετριμμένος ο Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό

Μπροστά από το κατεστραμμένο του σπίτι από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Τάσος Χαλκιάς, κάνοντας δηλώσεις για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται η περιοχή.

Συντετριμμένος από τα αποκαΐδια που άφησαν πίσω οι φλόγες, μεταξύ αυτών και το σπίτι του όπου έζησε 54 χρόνια, μίλησε για τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους, όπως και για τον δικό του, που δεν έχει πια να αφήσει στα παιδιά του το σπιτικό όπου βίωσαν τόσο ευχάριστες στιγμές.

«Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ”θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω; Βέβαια, όπως θα βλέπετε, αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους», ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του ηθοποιού.