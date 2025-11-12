Συνθήκες «πολικού φθινοπώρου» στις ΗΠΑ: Χιονοθύελλες και θερμοκρασίες ρεκόρ από Μίσιγκαν έως Φλόριντα

Πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα βιώνουν κάτοικοι των μεσοδυτικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, με τις θερμοκρασίες να είναι οι πιο χαμηλές που έχουν καταγραφεί από το 1976 για φθινόπωρο από το Μίσιγκαν μέχρι τη Φλόριντα.

Ειδικότερα, ένα κύμα αρκτικού αέρα σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας έντονη χιονόπτωση και ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «lake-effect snow», καθώς οι δορυφόροι κατέγραψαν εντυπωσιακές εικόνες της χιονοθύελλας να παίρνει «σχήμα λίμνης» πάνω από τις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες.

Δείτε βίντεο:

A look at today's progression of the lake-effect snow band (via Satellite) that dropped several inches of snow along the Lake Michigan shoreline. Notice the snow melting in Eastern IL as the day progresses as well. pic.twitter.com/IhxnM7GRJz — NEXLAB (@CODMeteorology) November 11, 2025

Θερμοκρασίες ρεκόρ

Στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες, το χιόνι ξεπέρασε τα 30 εκατοστά μέσα σε λίγες ώρες ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.

Σύμφωνα με το CNN oι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από –12°C στο Μίσιγκαν, έπεσαν στους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και στους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου τα «ψυχρόαιμα» ιγκουάνα, λόγω της ασυνήθιστης θερμοκρασίας υφίστανται απώλεια μυϊκού ελέγχου και πέφτουν από τα δέντρα.

To ιστορικό κύμα ψύχους αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου με τις αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να ντύνονται ζεστά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περπατούν, κάνουν ποδήλατο ή οδηγούν, λόγω του ολισθηρού οδοστρώματος και του παγετού που θα μπορούσε να σχηματιστεί στα παρμπρίζ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Thanks lots buddy. Over here we get lots of snow. Lake effect snow. Sometimes up to 2-5 feet rare more 6+ feet.



First picture is today. Place I live. And the rest is over years. It's super wild here with lake effect snow.



I help out with ppl driveways and community like person pic.twitter.com/siZUM1Tw52 — Steven Rosetti 🇺🇸 (@Steven1912331) November 11, 2025

Lake effect snow rond Lake Michigan.❄️☃️❄️ 📷Max Velocity pic.twitter.com/Iwlt9PD6kb — Michael vd Poel (@WeermanMichael) November 10, 2025

It was a beautiful scene filled with significant snowfall in parts of northwest Indiana on Monday, as the region experienced lake-effect snow showers most of the day.#Indiana #fall #snowfall #wintervibes #FoxWeather pic.twitter.com/7WDN3LmSuV — FOX Weather (@foxweather) November 12, 2025

Reuters

Reuters

Reuters