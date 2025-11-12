Συνθήκες «πολικού φθινοπώρου» στις ΗΠΑ: Χιονοθύελλες και θερμοκρασίες ρεκόρ από Μίσιγκαν έως Φλόριντα
Η εξέλιξη της χιονοθύελλας που παίρνει «σχήμα λίμνης», όπως κατέγραψαν δορυφόροι, χαρακτηρίζεται ως σπάνιο φαινόμενο στα μετεωρολογικά χρονικά.
Πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα βιώνουν κάτοικοι των μεσοδυτικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, με τις θερμοκρασίες να είναι οι πιο χαμηλές που έχουν καταγραφεί από το 1976 για φθινόπωρο από το Μίσιγκαν μέχρι τη Φλόριντα.
Ειδικότερα, ένα κύμα αρκτικού αέρα σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας έντονη χιονόπτωση και ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «lake-effect snow», καθώς οι δορυφόροι κατέγραψαν εντυπωσιακές εικόνες της χιονοθύελλας να παίρνει «σχήμα λίμνης» πάνω από τις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες.
Δείτε βίντεο:
Θερμοκρασίες ρεκόρ
Στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες, το χιόνι ξεπέρασε τα 30 εκατοστά μέσα σε λίγες ώρες ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.
Σύμφωνα με το CNN oι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από –12°C στο Μίσιγκαν, έπεσαν στους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και στους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου τα «ψυχρόαιμα» ιγκουάνα, λόγω της ασυνήθιστης θερμοκρασίας υφίστανται απώλεια μυϊκού ελέγχου και πέφτουν από τα δέντρα.
To ιστορικό κύμα ψύχους αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου με τις αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να ντύνονται ζεστά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περπατούν, κάνουν ποδήλατο ή οδηγούν, λόγω του ολισθηρού οδοστρώματος και του παγετού που θα μπορούσε να σχηματιστεί στα παρμπρίζ.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: