Συντροφικά «μαχαιρώματα» και «καρφωτές»

Και μιας και είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας γράψω, πως τα όσα έγιναν αυτό το «κακό Σαββατοκύριακο» με τον διευθυντή «της μιας ημέρας» του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, προφανώς και ξύπνησαν εσωκομματικές αντιπαλότητες ανάμεσα σε στρατόπεδα προεδρικών και αντιπολιτευόμενων.

Μια ένδειξη ότι όλοι βρίσκονται με το όπλο παρά πόδα να «πυροβολήσουν», όχι τον αντίπαλο, αλλά τον εσωκομματικό αντίπαλο.

Και επειδή πέρασα όλο το Σαββατοκύριακο στα τηλέφωνα, έχω να μεταφέρω δύο πράγματα:

Ότι σε κύκλους της ηγεσίας υπάρχει η αίσθηση ότι ήταν «καρφωτή» από μέσα για τις αναρτήσεις Παπαβασιλείου προ πενταετίας και σε κύκλους της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ότι η εξώθηση σε παραίτηση δεν ήταν αρκετή και έπρεπε να τον διαγράψει, όπως την Μπατζελή.

Ωραίο, συντροφικό κλίμα. Έρχεται και συνέδριο...