«Συντροφικός» καβγάς Πολάκη - Ζαχαριάδη στο Περιστύλιο

Τεταμένα παραμένουν τα πνεύματα εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ.

Όλα άρχισαν το Σαββατοκύριακο, σε ένα πρωτοφανή «δημόσιο» εσωκομματικό καβγά, με τον Παύλο Πολάκη και τον Κώστα Ζαχαριάδη να «αρπάζονται» μέσω WhatsApp για τηλεοπτική εμφάνιση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος και τους «καυτούς» διαλόγους, άγνωστο πως, να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.



Η συνέχεια; Σύμφωνα με αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες, οι δυο άντρες είχαν θερμό τετ α τετ νωρίς το μεσημέρι στους διαδρόμους της Βουλής, στο Περιστύλιο, έξω ακριβώς από την αίθουσα της Ολομέλειας.



«Τι είναι αυτά που κάνεις; Δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα, να με εκθέτεις στα πάνελ», ακούστηκε να φωνάζει, οργισμένος, ο αψύς σφακιανός.



«Ας μου έστελνες ένα μήνυμα την ώρα της εκπομπής. Πάρε με ένα τηλέφωνο!», απάντησε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος προσπάθησε να ρίξει τους τόνους.



ΣΥΡΙΖΑ… η διακριτικότητα στην Κουμουνδούρου