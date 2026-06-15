Σύντροφος Δαλαμάγκα: «Δεν ήξερα ότι ζούσα 22 χρόνια με άνθρωπο που κατηγορείται για φόνο»

Η 47χρονη σύντροφος του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος καταζητείται εδώ και 27 χρόνια από τις αυστραλιανές διωκτικές αρχές ως ύποπτος για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999, ανέφερε στην απολογία της: «Δεν ήξερα ότι επί 22 χρόνια κοιμόμουν με έναν άνθρωπο που κατηγορείται για φόνο στην Αυστραλία. Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου».

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου καταδίκασε τόσο τη σύντροφο όσο και τον πατέρα του Δαλαμάγκα για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση. Στον 86χρονο πατέρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και τεσσάρων μηνών, ενώ στην 47χρονη καθηγήτρια ποινή δύο ετών και έξι μηνών.

«Ζούσα μέσα σε ένα ψέμα»

Σύμφωνα με τo τοπικό μέσο pelop.gr, η 47χρονη υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι μόλις μετά τη σύλληψη του Δαλαμάγκα αντιλήφθηκε πως ο άνθρωπος που γνώριζε επί χρόνια ως Αντώνη Τζίμα έκρυβε διαφορετική ταυτότητα.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα. Είναι ισχυρό το σοκ. Θέλω να με καταλάβετε. Ζούσα μέσα σε ένα ψέμα και τώρα αλλάζει η ζωή μου και δεν ξέρω πού θα με πάει», φέρεται να είπε, ζητώντας από τους δικαστές να πιστέψουν ότι δεν γνώριζε το παρελθόν του συντρόφου της.

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της, κρίνοντας ότι είχε γνώση της πραγματικής κατάστασης.

Ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης

Το δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα ισχύ, με αποτέλεσμα τόσο η 47χρονη όσο και ο 86χρονος πατέρας του Δαλαμάγκα να αφεθούν ελεύθεροι.

Πηγές από το περιβάλλον της καθηγήτριας αναφέρουν ότι επέστρεψε στην κατοικία της στο Άλσος Αιγιαλείας, η οποία της ανήκει. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια στάση θα τηρήσει απέναντι στον Τζέιμς Δαλαμάγκα μετά τις αποκαλύψεις για την πραγματική του ταυτότητα.

Στις φυλακές ο Δαλαμάγκας

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας έχει μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, όπου θα παραμείνει έως ότου εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών το αίτημα της Ιντερπόλ για την έκδοσή του στις αυστραλιανές δικαστικές αρχές.

Η εξέταση της υπόθεσης συνδέεται με απαντήσεις που αναμένονται από την Αυστραλία έπειτα από σχετικό αίτημα των εισαγγελικών αρχών της Πάτρας. Το αίτημα αφορά την αποστολή εγγράφων που θα αποσαφηνίζουν αν ο Δαλαμάγκας διαθέτει, πέρα από την αυστραλιανή, και ελληνική ιθαγένεια.

Το κρίσιμο ζήτημα της ελληνικής ιθαγένειας

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Δαλαμάγκας είναι Έλληνας πολίτης. Από τις έρευνες προέκυψε ότι δεν διαθέτει αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

Το ζήτημα της ιθαγένειας θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ο Δαλαμάγκας θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι Έλληνας πολίτης προκειμένου να επικαλεστεί τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί παραγραφής του αδικήματος για το οποίο κατηγορείται στην Αυστραλία.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία θα εξεταστεί με βάση τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Αυστραλίας για τις εκδόσεις, η οποία υπεγράφη το 1991.

Πάντως, ακόμη και μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, η υπόθεση δεν αναμένεται να κλείσει οριστικά, καθώς θα ακολουθήσει εξέταση σε ανώτερα δικαστικά και διοικητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου.