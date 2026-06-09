Σύντροφος πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού βάζει «φωτιά» στα social media

Η Δέσποινα Πέτριτς έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό την περίοδο που ο σύζυγός της, Μλάντεν Πέτριτς, αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (2014–2016).

Η παρουσία τους στην Αθήνα συνέπεσε με μία περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ενισχυθεί με έμπειρους ποδοσφαιριστές, με τον Πέτριτς να αποτελεί σημαντική μεταγραφή για την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Παράλληλα με τη δημόσια εικόνα της ως σύζυγος αθλητή, η Δέσποινα Πέτριτς έχει αναπτύξει τη δική της επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο της γυναικείας ένδυσης, διατηρώντας επιχείρηση με έμφαση στο σύγχρονο design και την αισθητική.