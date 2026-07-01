Μονακό: Σύντροφος του Ουκρανού ολιγάρχη η γυναίκα που ακρωτηριάστηκε στην έκρηξη - Δίνει μάχη σε ΜΕΘ

Σύντροφος του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ φέρεται να είναι η γυναίκα που υπέστη ακρωτηριασμό στα πόδια, εξαιτίας της έκρηξης βόμβας που τραυμάτισε σοβαρά το ζευγάρι και τον γιο τους έξω από πολυκατοικία στο Μονακό, το βράδυ της Δευτέρας (29/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η 46χρονη Άννα Νασομπίνα έχασε και τα δυο της πόδια στην έκρηξη που συνέβη μπροστά σε κτίριο κατοικιών στο Πριγκιπάτο του Μονακό και εκτιμάται ότι είχε ως στόχο τον 58χρονο Ουκρανό μεγιστάνα.

Η Νασομπίνα δίνει τώρα μάχη για τη ζωή της σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Γαλλίας, όπως και ο Ερμολάεφ. Τραυματίας είναι επίσης ο 13χρονος γιος τους.

Ορισμένες αρχικές αναφορές υποστήριζαν ότι η γυναίκα που τραυματίστηκε στην έκρηξη ήταν η 56χρονη σύζυγος του Ερμολάεφ, Άννα, μητέρα των άλλων τεσσάρων παιδιών του. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι μαζί του τη στιγμή της έκρηξης, βρισκόταν η ερωμένη του, η οποία μένει μόνιμα στο Λονδίνο.

Η σύζυγος του Ουκρανού μεγιστάνα, Άννα, δήλωσε στο ουκρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Suspline: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κατάσταση έντονου στρες και συνεργαζόμαστε στενά με τις Αρχές που διεξάγουν έρευνα και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται: «Η επίσημη σύζυγος του επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ, κοντά στο κτίριο της οποίας σημειώθηκε έκρηξη το βράδυ της 29ης Ιουνίου στο Μονακό, δεν τραυματίστηκε και βρισκόταν σε άλλο μέρος. Από δικές του πηγές στις Αρχές, το Suspilne έμαθε ότι η άλλη γυναίκα (η σύντροφος) βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση».

Ποια είναι η Άννα Νασομπίνα

Η Άννα Νασομπίνα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «άτυπη σύζυγος» (common-law wife) του μεγιστάνα, κατάγεται από το Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Είναι κόρη του πρώην πρώτου αναπληρωτή εισαγγελέα της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ.

Σπούδασε νομικά στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ντνιπροπετρόφσκ και στη συνέχεια στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης (International Institute of Management), προτού μετακομίσει στο Λονδίνο.

Περιγράφει τον εαυτό της ως «εγκατεστημένη στο Λονδίνο», ενώ διετέλεσε διευθύντρια της βρετανικής εταιρείας Wycombe Square Investments LLP από το 2023.

Είναι συνιδρύτρια του Club Éclectique, μιας ιδιωτικής λέσχης λογοτεχνίας που έχει έδρα στην Oxford Street και συνδεδεμένο γραφείο στο Μονακό.

Στις εκδηλώσεις της λέσχης συμμετέχουν Ρώσοι καλλιτέχνες φίλα προσκείμενοι στο Κρεμλίνο, ενώ μεταξύ των παρευρισκόμενων είναι μέλη της ρωσικής διασποράς στο Λονδίνο.

Σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η ίδια το 2017 προς τιμήν του θρύλου του μπαλέτου, Ρούντολφ Νουρέγιεφ, παρευρέθηκαν καλεσμένοι όπως η Σόφι Έλις-Μπέξτορ, η Γιασμίν Μιλς, ο σχεδιαστής Τζούλιεν Μακντόναλντ, η Τζο Γουντ, η τραγουδίστρια Καμίλα Κέρσλεϊκ και η ηθοποιός Καμίλα Ράδερφορντ.

Απόπειρα ή «προειδοποίηση»: Εξετάζουν εμπλοκή της Ουκρανίας

Ρεπορτάζ των γαλλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας, η οποία άφησε τραυματίες τους Ερμολάεφ, Νασομπίνα και τον γιο τους. Η έκρηξη ίσως να ήταν μια «προειδοποίηση» παρά μια εσκεμμένη απόπειρα δολοφονίας.

🇲🇨 🇺🇦 Ukrainian-born businessman wounded in Monaco bomb blast



Police are searching for the suspect behind the blast that wounded a businessman and two of his family members. Sources said the presumed target of the attack was Vadym Yermolaiev, a multi-millionaire who is a… pic.twitter.com/MDJwjKugCB — AFP News Agency (@AFP) July 1, 2026

Η ουκρανική αστυνομία δήλωσε ότι ο ολιγάρχης μπορεί να επιλέχθηκε ως στόχος, λόγω των φερόμενων δεσμών του με κύκλωμα απάτης μέσω τηλεφωνικών κέντρων, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αστυνομικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι η βίαιη επίθεση συνδέεται άμεσα με ένα δίκτυο call centers στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για μεγάλης κλίμακας οικονομικές απάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η οικογένεια Ερμολάεφ φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα, με το όνομα του ολιγάρχη να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης πανευρωπαϊκής έρευνας για παράνομα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν με έδρα την Ουκρανία.

Παράλληλα, το ουκρανικό μέσο Ukrainska Pravda ανέφερε ότι η απόπειρα δολοφονίας συνδέεται με αποτυχημένη συμφωνία διαμοιρασμού επιρροής και ανεξόφλητα χρέη που φέρονται να οφείλονταν σε αφεντικά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ντνίπρο.

Με κυπριακό διαβατήριο και κυρώσεις από το Κίεβο

Όπως πολλοί ολιγάρχες που πλούτισαν μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Βαντίμ Ερμολάεφ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ο Ερμολάεφ ζει στο Πριγκιπάτο του Μονακό από το 2021. Το 2019, αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 επιβλήθηκαν κυρώσεις στο πρόσωπό του από το Κίεβο.

πηγή: BFMTV

Οι Αρχές της Γαλλίας συνδράμουν στην αναζήτηση του δράστη της επίθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας ύποπτος άνδρας, ντυμένος με σκούρα ρούχα και φορώντας σκούρο καπέλο τύπου «bucket», εθεάθη να τρέπεται σε φυγή αμέσως μετά την έκρηξη.

Ένας συνεργάτης του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, ο Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε χθες ότι η αστυνομία εργάζεται «για να βρει τον δράστη, ο οποίος έχει διαφύγει».

Υπήρξε επίσης ένας ισχυρισμός, στο ειδησεογραφικό μέσο Nice-Matin, ότι ο Βαντίμ Ερμολάεφ σχεδίαζε να εκφωνήσει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγέλλοντας τη διαφθορά στην Ουκρανία.