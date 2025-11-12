Συρία: Έρευνες για τον εντοπισμό των διαρρηκτών που άρπαξαν 6 αγάλματα από το Εθνικό Μουσείο

Έρευνα για να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατό εκθέματα που κλάπηκαν από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού έχουν ξεκινήσει οι Συριακές Αρχές.

Ανάμεσα στα 6 αρχαία αγάλματα που εκλάπησαν, μερικά από τα οποία είναι φτιαγμένα από μάρμαρο, περιλαμβάνεται και ένα της θεάς Αφροδίτης. «Η επίσημη έρευνα ξεκίνησε, και το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων», διευκρίνισε αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης.

Syria launched an investigation after several ancient statues and rare artifacts were reported stolen from the National Museum in Damascus, one of the oldest museums in the Arab world. https://t.co/KK9M0kZe7s pic.twitter.com/3Zq310u3q7 — China Xinhua News (@XHNews) November 11, 2025

Πρόσθεσε πως «καταγραφή όλων των αρχαιολογικών αντικειμένων βρίσκεται σε εξέλιξη». Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας επιβεβαίωσε σε μια ανακοίνωση ότι ξεκίνησε, «σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, επίσημη έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες».

Δεν διευκρίνισε ποια ήταν τα αντικείμενα που κλάπηκαν, περιορίστηκε μόνο να προσθέσει πως έλαβε «άμεσα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συλλογών και να ενισχύσει το σύστημα προστασίας και επιτήρησης στο εσωτερικό του μουσείου».

Το χρονικό της διάρρηξης

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, άγνωστοι διέρρηξαν το μουσείο όπου εκτίθενται έργα μεγάλης αξίας της συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχο, έξι ράβδοι χρυσού έκαναν «φτερά» κατά τη διάρκεια της κλοπής. Η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε στη λεγόμενη «κλασική» πτέρυγα, μία από τις σημαντικότερες του μουσείου, όπου εκτίθενται ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από συριακούς αρχαιολογικούς τόπους.

Η συλλογή του από δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα περιλαμβάνει από προϊστορικά εργαλεία μέχρι ελληνορωμαϊκά αγάλματα ή αντικείμενα ισλαμικής τέχνης.

Το κτήριο είχε γλιτώσει από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα (2011-2014). Στη διάρκεια του πολέμου, αρχαιολογικοί τόποι βομβαρδίστηκαν, μουσεία λεηλατήθηκαν και δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά αντικείμενα κλάπηκαν, αποφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε λαθρεμπόρους.