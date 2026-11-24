Για τη διασύνδεση των μέτρων αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού της Αττικής με την εφαρμογή του Νόμου για τις Πρότυπες Προτάσεις για την παραγωγή των έργων νέας γενιάς και την αξιοποίηση νέων, παράλληλων μορφών χρηματοδότησης, μίλησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) και της HELLASTRON και Group Chief Commercial Officer του Ομίλου AKTOR, κ. Γιώργος Συριανός στο συνέδριο «Υποδομές για το Μέλλον: Στρατηγική, Χρηματοδότηση και Υλοποίηση» που συνδιοργάνωσαν την Τρίτη το ΤΕΕ, ο ΣΤΕΑΤ και η Hellastron στο Αμφιθέατρο του υπουργείου Υποδομών.

Ο κ. Συριανός επισήμανε την ανάγκη να δημιουργηθούν νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, που θα επεκτείνονται πέρα από τα συνήθη σχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης στα μεγάλα έργα υποδομής. Και πρότεινε την έκδοση ομολόγων έργου για τα έργα νέας γενιάς, τα οποία θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, ασφαλιστικών ταμείων, επενδυτικών τραπεζών και μικρών επενδυτών, κατά τα βέλτιστα πρότυπα της διεθνούς εμπειρίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανοίγματος του κατασκευαστικού κλάδου προς τον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

Νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συνέχισε, η χώρα θα εξασφαλίσει εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, που θα αποσυμφορήσουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ από το δημοσιονομικό βάρος, κάνοντας χρήση της μόχλευσης και της ευρύτερης συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Συριανός σημείωσε ότι προς την κατεύθυνση αυτή, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με φορείς, όπως το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου μέσα από συνεπενδύσεις σε έργα υποδομών και στη βάση μίας επενδυτικής λογικής και της σύνθεσης των λύσεων.

Εθνικό Ταμείο Έργων Υποδομής

Και εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Έργων Υποδομής, κατά το παράδειγμα της Canada Infrastructure Bank, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα μελλοντικά μεγάλα έργα μέσα από την προσφυγή σε ιδιωτικές και δημόσιες αγορές κεφαλαίων, τη χρήση εναλλακτικών χρηματοδοτικών φορέων και το μοντέλο των Πρότυπων Προτάσεων, ώστε το σύστημα παραγωγής μεγάλων έργων να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις νέες συνθήκες της οικονομίας.

Ο κ. Συριανός παρατήρησε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία σύζευξη αυτών των νέων παραγόντων για να δοθούν συνολικές λύσεις μέσα από τη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ο οποίος θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, λειτουργώντας όμως με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια με στόχο να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ευρύτερη προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων. Και τόνισε ότι πλέον απαιτούνται τα απαραίτητα επόμενα βήματα, όπως το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία και τη λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Έργων Υποδομής και η ενεργοποίηση του Νόμου για τις Πρότυπες Προτάσεις.

Προτάσεις για το Κυκλοφοριακό

Ο κ. Συριανός τοποθετήθηκε και για την ανάγκη εξεύρεσης οριστικών λύσεων στο μεγάλο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην Αττική, η οποία πέρα από τα ολοένα και αυξανόμενα φορτία των οδικών μεταφορών, θα πρέπει να εξυπηρετήσει και πάνω από 50.000 νέους κατοίκους στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, έχοντας στη διάθεσή της επιβαρυμένους άξονες και κορεσμένους συγκοινωνιακούς διαδρόμους με σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση που έχει σοβαρές συνέπειες στην οικονομία εξ αιτίας της απώλειας χρόνου, και άρα, χρήματος.

Και όπως τόνισε, επιπτώσεις έχει και στο περιβάλλον, καθώς στην Αθήνα το 70% του διοξειδίου του αζώτου προέρχεται από τις μεταφορές, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι υπάρχει ο κίνδυνος η συγκοινωνιακή αυτή πίεση μόνο να αυξάνεται εξ αιτίας της πρόβλεψης για είσοδο δεκάδων χιλιάδων νέων οχημάτων κάθε χρόνο στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.