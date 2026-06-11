Συρίγος: Η εξομολόγηση για το τροχαίο «Με έκανε να σκεφτώ κάποια πράγματα και να κόψω γενικά ταχύτητα»

Ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου Πέτρος Συρίγος ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram και εξήγησε τι ακριβώς έχει συμβεί με το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη και πώς αυτό άλλαξε την φιλοσοφία ζωής του.

«Μου συνέβη ένα τροχαίο πριν από περίπου δυο εβδομάδες στο οποίο χτύπησα με τη μηχανή. Πετάχτηκε κάποιος από ένα στοπ, δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να το κάνω δραματικό και να πω ότι ήμουν πεταμένος κάτω, αλλά δεν χρειάζεται.

Αυτό το τροχαίο, λοιπόν, με έβαλε να σκεφτώ κάποια πράγματα αφού βγήκα από το νοσοκομείο και καθώς μένω στο σπίτι τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Δηλαδή πως αλλάζει η καθημερινότητα. Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα μέσα στην ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο.

Όλο αυτόν τον καιρό σκέφτηκα ότι στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να είσαι καλά και να είσαι υγιής. Με την ταχύτητα που τρέχω καθημερινά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κόψω γενικά ταχύτητα είτε στην καθημερινότητα μου, είτε στον δρόμο, είτε οπουδήποτε» εξομολογήθηκε, ευχαριστώντας όσους του έστειλαν μήνυμα για περαστικά.