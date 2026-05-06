Συρίγος: «Με τον Λιάγκα δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω - Ατοπήματα και συγγνώμες που έγιναν ανέκδοτο»

Ο Νίκος Σύριγος έδωσε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και τον τρόπο που ο ίδιος υπάρχει στην τηλεόραση.

«Ξεκίνησα από το αθλητικό ρεπορτάζ και πέρασα στα κοινωνικά θέματα μέσω των sites. Σε κάποιους φαίνονται παράξενα αυτά που λέω στην τηλεόραση ή ότι ο λόγος μου είναι σκληρός. Στην τηλεόραση μιλάω ακριβώς όπως γράφω. Δεν άλλαξα τον λόγο μου επειδή έπρεπε να καλουπωθώ και δεν θα καλουπωθώ ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Πολλές φορές τα τηλεοπτικά πρόσωπα νιώθω ότι συνηθίζουν να κοιτάνε τον εαυτό τους μέσα από την οθόνη και αυτό τους κάνει καθωσπρέπει ή παίρνουν έναν ρόλο. Εγώ ρόλο δεν έχω» είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Μιλώντας για τηλεοπτικά πρόσωπα ανέφερε μεταξύ αλλων: «Η Φαίη είναι πολύ καλή με τους συνεργάτες της, είναι πολύ δοτική. Με τον Γιώργο Λιάγκα δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω ποτέ. Ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει... Έχουν γίνει ανέκδοτο οι συγγνώμες του, νισάφι πια».

Μίλησε όμως και για την προσωπική του ζωή λέγοντας: «Με την Ελεωνόρα είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, καθημερινά μαθαίνω μαζί της τον τρόπο να αγαπάω και να αγαπιέμαι».