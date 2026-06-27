ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν είμαστε κόμμα σε αναμονή» - Με αιχμές για Φάμελλο το αίτημα για νέα Κεντρική Επιτροπή

Ο Σωκράτης Φάμελλος εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή συνεδρίασης και Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής εντός των επομένων δεκαπέντε ημερών. Πολιτική γραμματεία, μέχρι τις 8 Ιουλίου και Κεντρική Επιτροπή στις 10 Ιουλίου.





Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αντώνη Σρόιτερ αλλά και η ισχυρή πίεση της πλευράς Πολάκη - Παππά, όπως είχε γράψει ο FLASH, είχαν ως αποτέλεσμα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη συλλογή των υπογραφών προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο.

Το αίτημα για την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, υπογράφουν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Γιάννης Μπουλέκος και Χρήστος Λαμπρίδης, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ελένη Ευαγγελοπούλου, καθώς και ακόμη τέσσερα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.



Στο αίτημά τους επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της ΕΛ.Α.Σ., με τις οποίες απορρίπτεται κάθε προοπτική συνεργασίας με τα προοδευτικά κόμματα, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό και πολιτικό του κύκλο, μεταβάλλουν ουσιαστικά τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη διερεύνηση συνεργασιών.



Όπως τονίζουν, μετά την κατηγορηματική απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας από την άλλη πλευρά, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καθίσταται πρακτικά ανεφάρμοστη και στερείται πολιτικού περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό ζητούν την άμεση σύγκληση του οργάνου, ώστε να επανεκτιμηθούν τα νέα πολιτικά δεδομένα, να διασφαλιστεί η πολιτική αυτοτέλεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Συνεδρίου και να προχωρήσει η πολιτική και οργανωτική προετοιμασία του κόμματος για κάθε ενδεχόμενο εκλογικής αναμέτρησης.



Οι υπογράφοντες υπογραμμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να λειτουργεί ως κόμμα σε αναμονή αποφάσεων τρίτων, αλλά οφείλει να χαράξει με σαφήνεια τη δική του αυτόνομη πολιτική πορεία.