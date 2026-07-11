ΣΥΡΙΖΑ: «Επιστρέφω στην Κ.Ο.» πανηγυρίζει ο Πολάκης - Νέα Κεντρική Επιτροπή το προσεχές Σάββατο

Ο Παύλος Πολάκης βάζει την «υπογραφή» του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που έγινε με πρωτοβουλία του ιδίου, του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου προκειμένου να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου έπειτα από τη στάση που κράτησε ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κάλεσμα του Σωκράτη Φάμελλου.

Ο κ. Πολάκης μέσα από την Κεντρική Επιτροπή έκανε μια πανηγυρική ανάρτηση με την οποία προαναγγέλει την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αλλά και την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Το «plan b” AΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ.Η Κεντρικη Επιτροπη του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριαζει με ΑΠΑΡΤΙΑ ,παρα τον λυσσωδη πολεμο απο την αναπληρωτρια γραμματεα και την υπευθυνη οργανωτικου.(81 παροντες και 59 απο ζουμ)ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ (ακυρωση αποφασης 6ης Ιουνιου,επαναφορα μου στηνΚοινοβοθλευτικη Ομαδα )και θα συνεχιστει το επομενο Σαββατοκυριακο για την ολοκληρωση των πολιτικων και οργανωτικων μετρων!

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!

Την «παρτίδα» σήμερα έσωσε για την πλευρά Πολάκη ο κ. Ξανθόπουλος με τη συμβιβαστική πρόταση που έκανε προκειμένου να υπάρξει νέα συνεδρίαση το προσεχές Σάββατο αλλά και να συνεδριάσει εντός της εβδομάδας η Πολιτική Γραμματεία σε μια προσπάθεια να φανεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «σφυγμό».

Το ερώτημα ωστόσο είναι το εάν η σημερινή απόφαση θα γίνει δεκτή από τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος πολλά από τα οποία ετοιμάζονται να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώντας με την προοπτική να υπάρξει ψηφοδέλτιο που θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά απέναντι στη «Συμπαράταξη» του κ. Τσίπρα.