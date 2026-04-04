ΣΥΡΙΖΑ για δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη»

Με μια σκληρή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται την κυβέρνηση σχετικά με τις αποκαλύψεις που προκύπτουν από τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκαν στη Βουλή.



Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του το κόμμα της αντιπολίτευσης αναφέρει τα εξής: «Τα πρώτα στοιχεία από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα σκάνδαλο. Ένα καθεστώς. Ένα οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη.



Ούτε οι παραιτήσεις, ούτε οι συμψηφισμοί, ούτε οι επικοινωνιακές ασπίδες μπορούν να τους σώσουν. Το υλικό μιλά από μόνο του και ζέχνει.



Και όμως, υπάρχουν ακόμη βουλευτές που δεν παραιτούνται για να αποδείξουν την «αθωότητά» τους.



Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Αυτοί, όμως, δεν ντρέπονται».