ΣΥΡΙΖΑ για Σουφλιά: Έχαιρε σεβασμού κι εκτίμησης εντός ΝΔ, αλλά και από πολιτικούς αντιπάλους του

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών», τονίζει το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του κορυφαίου υπουργού κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας.



«Ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, το 1974. Διετέλεσε υπουργός και βουλευτής, ενώ ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή σφραγίστηκε από τη σεμνότητα και τη σοβαρότητά του. Ο Γ. Σουφλιάς ήταν ένα πρόσωπο έχαιρε σεβασμού κι εκτίμησης όχι μόνο εντός της ΝΔ, αλλά και από τους πολιτικούς του αντίπαλους», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Και καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του: «Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και στο κόμμα της ΝΔ και στους συνοδοιπόρους τους».