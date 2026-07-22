ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου - «Ήσουν το αδιέξοδο, έφυγες κρατώντας την έδρα»

Για έλλειψη «αριστερής ηθικής» κατηγορεί η Κουμουνδούρου τον Σωκράτη Φάμελλο έπειτα από την απόφασή του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά να παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής διατηρώντας την έδρα.

«Ο κ. Φάμελλος, επιλέγει να μιλήσει για «αδιέξοδο», ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο» αναφέρουν από την Κουμουνδούρου σχολιάζοντας τα όσα είπε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος.

Οι ίδιες πηγές μάλιστα αναφέρονται αιχμηρά στην απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί και να κρατήσει τη βουλευτική έδρα:

«Προκαλεί, εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν την βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα».

Μάλιστα από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για «διασπαστική κίνηση» και συμπληρώνουν:



«Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα».