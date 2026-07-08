ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ:«Η Ελλάδα έχει γίνει κομπάρσος στις διεθνείς εξελίξεις»

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για αδιέξοδη εξωτερική πολιτική και κατηγορώντας την κυβέρνηση για μονομερή πρόσδεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τυφλή πρόσδεση στις ΗΠΑ»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού επιβεβαιώνουν το αδιέξοδο της εξωτερικής πολιτικής που, όπως αναφέρει, ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία επτά χρόνια.

Παράλληλα, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ακολουθεί τυφλά το δόγμα της πρόσδεσης στις ΗΠΑ», σημειώνοντας πως επέλεξε να εξάρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που – σύμφωνα με την ανακοίνωση – ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στραφεί πιο έντονα προς την Τουρκία.

Η κριτική για τα F-35

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και στο ζήτημα των μαχητικών F-35, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την άρση του εμπάργκο προς την Τουρκία.

Όπως σημειώνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε να αναφέρει ότι τα F-35 θα είναι διαθέσιμα στην Πολεμική Αεροπορία το 2027, χωρίς να τοποθετηθεί επί των αμερικανικών σχεδιασμών.

«Δεν είπε ποιο είναι το τίμημα»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει ακόμη τον πρωθυπουργό επειδή, όπως αναφέρει, πανηγύρισε για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του ΝΑΤΟ που δαπανά το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες.

«Δεν μας είπε όμως ποιο είναι το τίμημα, δηλαδή από πού φεύγουν τα χρήματα αυτά για να πάνε σε δαπάνες για εξοπλισμούς», επισημαίνει.

«Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε κομπάρσο»

Καταλήγοντας, η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε κομπάρσο των διεθνών εξελίξεων», με συνέπειες για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Παράλληλα, τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται «συνεκτική εθνική στρατηγική και ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» που να υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε κατά την περίοδο διακυβέρνησής του (2015-2019), όταν – όπως αναφέρει – η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε πυλώνα ειρήνης και συνεργασίας μέσω στρατηγικών συνεργασιών και σημαντικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.