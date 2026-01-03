ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζει την αμερικάνικη επιχείρηση στο Καράκας - «Η λογική σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα»

Την κάθετη αντίθεση του με την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας της Βενεζουέλας εξέφρασε με ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1).

Η τοποθέτηση αρχίζει αναφέροντας πως η «στρατιωτική επίθεση παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου» λέγοντας πως αυτό «δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές». Μάλιστα, σημειώνεται πως ο λαός της Βενεζουέλας είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη «μοίρα» του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια.

Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η «σύλληψη» του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές.

Η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλουν έμπρακτα και άμεσα να καταδικάσουν τις παράνομες ενέργειες της διοίκησης Τραμπ, που δεν έχουν ως στόχο την "καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών", αλλά την αλλαγή στην ηγεσία της Βενεζουέλας και την απομύζηση του τεράστιου εθνικού πλούτου της χώρας. Ο Τραμπ υλοποιεί την στρατηγική του για εφαρμογή του δόγματος Μονρόε, αντιμετωπίζοντας τη Λατινική Αμερική ως την αυλή των ΗΠΑ για επιβολή των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας. Αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν το θάνατο και την καταστροφή.

Το πολύ πρόσφατο παρελθόν επεμβάσεων στην Μέση Ανατολή μας διδάσκει ότι η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με στρατιωτικά μέσα και με βομβαρδισμούς.

Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα. Η διεθνής πολιτική Τραμπ υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Άλλη μια ευκαιρία για Νόμπελ».