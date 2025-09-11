ΣΥΡΙΖΑ: Κομμένοι και «ορφανά» του Κασσελάκη τα δίνουν όλα για την οριστική ρήξη Τσίπρα - Φάμελλου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, πρόσωπα που δεν «χωρούν» στην επόμενη ημέρα της παράταξης, προσπαθούν να πείσουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει «μέτωπο» με τον πρώην πρωθυπουργό, μέσω της συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει στα πλαίσια της επίσκεψης του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Επιχείρηση «μπουρλότο»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επενδύει πολλά στο διήμερο της επίσκεψης του στη ΔΕΘ και στα όσα είχαν προηγηθεί αυτής. Και εκεί ήθελε να στραφούν τα «φώτα» την Τετάρτη και την Πέμπτη. Όμως, η χθεσινή τοποθέτηση του Χρήστου Γιαννούλη, στον Real FM, δηλαδή ενός ανθρώπου που βρίσκεται πολύ κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε πολλές απορίες στην Κουμουνδούρου.

Τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τον χρόνο που αυτή έγινε, λίγο πριν την -αντικειμενικά δύσκολη- συνέντευξη Τύπου. «Δεν μπορώ να αναπαραγάγω πλέον την εκτίμηση ότι όλα είναι εντάξει και δεν υπάρχει ζήτημα με το τι θα κάνει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ανοίγοντας θέμα από το πουθενά.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «μπαίνω σε σκέψεις όμως για το ποια θα είναι η τύχη της κεντροαριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο που το βήμα που φαίνεται ότι έχει αποασίσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ». Τα όσα είπε δημόσια ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι πράγματα που όντως συζητιούνται στην Κουμουνδούρου, πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι εύλογο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αγωνιούν για το αύριο.

Πρόκειται, όμως, για ένα θέμα που στην πραγματικότητα προκαλεί προβληματισμό σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Για την ακρίβεια, σε όσους στήριξαν τον Στέφανο Κασσελάκη, παρασκηνιακά (ή και φανερά) μέχρι και την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή της καθαίρεσης του, αλλά και όσους είχαν προκαλέσει μεγάλη ζημιά με τη συμπεριφορά τους το προηγούμενο διάστημα. Με απλά λόγια, για τους «κομμένους» της επόμενης ημέρας. Αυτούς, δηλαδή, που δεν θα έχουν θέση στο νέο εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα – αν κι εφόσον αυτό πάρει, εν τέλει, «σάρκα και οστά». Μάλιστα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα ότι επιχειρούν με τις εισηγήσεις τους προς τον Σωκράτη Φάμελλο, να προκαλέσουν «ρήγμα» ανάμεσα στον ίδιο και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στα πλαίσια της ΔΕΘ.

Δημόσιες τοποθετήσεις

Από εκεί και πέρα, πέραν των παρασκηνιακών κινήσεων, αναφέρονται και σε δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών πρώτης γραμμής, που διαφωνούν με την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως η πρόσφατη δήλωση του Κώστα Αρβανίτη, στον Σκάι, όταν και ο αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς, είχε υποστηρίξει ότι σε αυτό το τοπίο του πολυκερματισμένου «χάρτη» του χώρου, θα ήταν λάθος και δεν θα βοηθούσε ένα ακόμη κόμμα, απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, παραπέμπουν στις ομιλίες του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά στο πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος.

Διατήρηση ισορροπιών

Πάντως, κατά την ομιλία του ενώπιον των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, ο κ.Φάμελλος υπερασπίστηκε τη διακυβέρνηση του Αλ.Τσίπρα, θέτοντας επί τάπητος το θέμα της προοδευτικής εναλλαγής – που σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιπαραθετικό προς εκείνο του πρώην πρωθυπουργού. Είναι δεδομένο πως η διαφαινόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό, φαίνεται πως ανακατεύει την «τράπουλα» στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Προφανώς, αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια εξέλιξη, θα αφορά άμεσα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Όπως και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει, σήμερα, στο «Βελλίδειο», θα δεχθεί πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με τον πρώην πρωθυπουργό. Οι περισσότεροι συνεργάτες του, εισηγούνται να διατηρήσει τη στάση που έχει κρατήσει ως σήμερα, καθώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξει μια «βαθιά πληγή» στην Κουμουνδούρου. Και όλα αυτά, χωρίς ο κ.Τσίπρας να έχει ανοίξει τα «χαρτιά» του για το δικό του πολιτικό αύριο.