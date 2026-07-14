ΣΥΡΙΖΑ: Κτήριο, ΜΜΕ, Ινστιτούτο - Η «τρόικα» τα θέλει όλα και όχι μόνο την «ταμπέλα»

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα», όπως δήλωσε στο FLASH, ο Γιάννης Μπουλέκος, εις εκ των υποστηρικτών της νέας προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία εδράζεται σε ένα και μόνο στοίχημα: την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την είσοδο στη Βουλή, όποτε διεξαχθουν οι εκλογές.



Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το γνωρίζαμε, έκλεισε οριστικώς. Ένας νέος (μόνο) δρόμος, πλέον χαράσσεται, από μια νέα ηγεσία. Δούρου, Παππάς και Πολάκης, αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα, που θα διεκδικήσουν τα ηνία του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδος. Οι οποίοι παραλαμβάνουν και τις υποδομές της Κουμουνδούρου. Το κτήριο, το Ινστιτούτο Πουλαντζάς, τα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ.



Η αλήθεια είναι πως ουδείς περίμενε την ραγδαία χθεσινή εξέλιξη. Οι παραιτήσεις των μελών της πολιτικής γραμματείας, ήρθαν κυριολεκτικά αιφνιδιαστικά. Όλοι ανέμεναν πως στην χθεσινή συνεδρίαση θα ήταν παρούσα η αναπληρώτρια γραμματέας κ. Σαπουνά. Αντ’ αυτής παρουσιάστηκε ένα κείμενο, υπογεγραμμένο από άλλα πέντε μέλη, που δήλωναν την αποχώρηση τους αφήνοντας αιχμές για την τακτική που ακολούθησαν όλο οι υπόλοιποι. «Ένα κόμμα σε διχασμό», όπως σημείωναν χαρακτηριστικά.

Η «λύση» της αποχώρησης





Όλοι, όμως, αναγνώρισαν την αντικειμενική αδυναμία αυτών που αποχώρησαν, καθώς οι διάφορες για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν χαοτικές. Εξάλλου ανέκαθεν σε διασπάσεις ή οιωνεί διαφορετικές αντιλήψεις, στην αριστερά, υπήρχε η λύση της αποχώρησης. Το ζητούμενο, πλέον, είναι ο δύσκολος δρόμος της εκλογικής επιτυχίας. Εκεί θα κριθούν και εκείνοι που έφυγαν και εκείνοι που πιστεύουν πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον».



Σήμερα, από νωρίς το πρωί, θα υπάρξει συνάντηση στην Κουμουνδούρου, στην οποία θα παρευρεθούν όλοι οι πρωταγωνιστές των τελευταίων εξελίξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα εκλέξει το νέο γραμματέα, ο όποιος με τη σειρά του, καλείται να ορίσει την ημερομηνία εκλογής του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδος. Οι πληροφορίες φωτογραφίζουν το πρόσωπο του Γιάννη Αμανατίδη, ως γραμματέα ενώ για πρόεδρος φέρεται διατεθειμένη να διεκδικήσει τη θέση, η Ρένα Δούρου. Δεν αποκλείεται, πάντως, να επιμείνει μέχρι την τελική ψηφοφορία να θέσει υποψηφιότητα και ο Παύλος Πολάκης.





Τα ερωτήματα





Στο σημείο αυτό υπεισέρχονται άμεσα και επιτακτικά τα παρακάτω ερωτήματα:



ο Σωκράτης Φάμελλος, θα συνεχίσει να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ;



ανεξαρτήτως ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής δύναμης;



ποιοι βουλευτές θα ψηφίσουν για την νέα ηγεσία;



πόσοι βουλευτές θα ψηφίσουν; Αν, μάλιστα, επιβεβαιωθούν οι φήμες, περί μαζικής αποχώρησης βουλευτών εντός των επόμενων ημερών;

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η συντόμευση των διαδικασιών, επελέγη και υπό αυτές τις συνθήκες. Αν και η καθυστέρηση στην αντικατάσταση προέδρου και γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, θα επέφερε, νέο κλίμα εσωστρεφειας.



Οι εσωκομματικές διαδικασίες, η νέα Κεντρική Επιτροπή.





Το Σάββατο εκτός απροόπτου θα συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες θα οριστεί επιτροπή συγκρότησης ψηφοδελτίων, οργάνωσης του κόμματος για τη ΔΕΘ, συζήτηση επί της αρχής, για την εκλογή νέου προέδρου, αντικατάσταση και εκλογή γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος, οδικός χάρτης για τις εκλογές.

Όπως, επίσης και αντικατάσταση μελών κεντρικής επιτροπής και πολιτικής γραμματείας. Λέγεται πως, εκτός των άλλων, δυο ηχηρά ονόματα αναμένεται να συμπεριληφθούν στην πολιτική γραμματεία: ο Δημήτρης Μελίδης και η Νατασα Γκαρά.