ΣΥΡΙΖΑ: Μεγάλη πλειοψηφία στην πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με το κόμμα «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα

Καταλυτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, για στρατηγική συμπόρευση με το κόμμα «ΕΛΑΣ» που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, έλαβε την έγκριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνέδρων, συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξεως του 75%.

Η ψηφοφορία αυτή ουσιαστικά επικυρώνει τη στροφή του κόμματος προς τη δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου, ενώ ταυτόχρονα επισφραγίζει την κυριαρχία της γραμμής της ηγεσίας έναντι των εσωκομματικών ενστάσεων που εκφράστηκαν μέσω τροπολογιών.

Το σκεπτικό πίσω από την απόρριψη των τροπολογιών



Κατά τη δευτερολογία του, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στις εναλλακτικές προτάσεις που κατατέθηκαν, επιλέγοντας να απορρίψει το σύνολο των τροπολογιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, επιδιώκοντας να κλείσει άμεσα κάθε εστία εσωστρέφειας.

Αναφερόμενος στην τροπολογία που είχε κατατεθεί από την ομάδα των «8», ο κ. Φάμελλος εμφανίστηκε να συμφωνεί με τον πυρήνα της φιλοσοφίας της, ωστόσο υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη προσθήκη δεν κρίνεται αναγκαία. Όπως εξήγησε στους συνέδρους, το περιεχόμενό της καλύπτεται ήδη πλήρως από το κείμενο της τελικής απόφασης που βρισκόταν υπό συζήτηση, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά πως «πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί» στις διατυπώσεις και τις πράξεις μας.

«Όχι» σε Plan B και ζητήματα ηγεσίας



Στον αντίποδα, η κριτική του Σωκράτης Φάμελλου ήταν ιδιαίτερα αυστηρή και κατηγορηματική απέναντι στην κοινή τροπολογία που συνυπέγραψαν οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε χωρίς περιθώρια διαπραγμάτευσης τη συγκεκριμένη πρόταση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την εσωκομματική αντιπολίτευση.

«Δεν υπάρχει χώρος για plan B», φέρεται να διεμήνυσε από το βήμα του συνεδρίου, υπογραμμίζοντας ότι η εγκεκριμένη απόφαση εμπεριέχει τόσο έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη όσο και ένα απόλυτα σαφές προγραμματικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα.

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του, ο κ. Φάμελλος διερωτήθηκε για ποιο λόγο το κόμμα θα έπρεπε να επανέλθει σε ένα σχέδιο το οποίο είχε ήδη συζητηθεί και απορριφθεί από την Κεντρική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση του περασμένου Μαρτίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση των τριών στελεχών στερούνταν σοβαρής βάσης, ενώ άφησε αιχμές ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επανέφερε εμμέσως ζήτημα ηγεσίας, κάτι που στην παρούσα φάση θεωρείται επιζήμιο για την εξωστρέφεια του χώρου.

Στόχος η πολιτική ανατροπή



Κλείνοντας τις εργασίες, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τα εσωκομματικά στα πραγματικά πολιτικά επίδικα της περιόδου. Σημείωσε ότι η μοναδική γνήσια αριστερή και προοδευτική προοπτική για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών στην κοινωνία.

Όπως τόνισε, η συμπόρευση και η οργανωμένη ανασύνταξη των δυνάμεων έχουν ως αποκλειστικό στόχο την παραγωγή εφαρμόσιμης πολιτικής, η οποία θα οδηγήσει στην πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης για τη χώρα.