ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Τσίπρα: «Ενώνουμε δυνάμεις για να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα»

Να ξεπεράσει το «σοκ» που προκάλεσε η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί η Κουμουνδούρου, αναλαμβάνοντας ενωτικές πρωτοβουλίες με τις υπόλοιπες δυνάμεις της ευρύτερης προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Τη Δευτέρα (06/10), εν μέσω της «θύελλας Τσίπρα», ο Σωκράτης Φάμελλος απέστειλε στους αρχηγούς των άλλων κομμάτων του ευρύτερου χώρου επιστολή, μέσω της οποίας του ζητούσε να αναλάβουν κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουν την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Κατά την έναρξη της σημερινής (07/10) συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας προχώρησαν στην κίνηση αυτή, απαιτώντας να αποσυρθεί άμεσα «το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επιβάλει τη 13ωρη εργασία».

Από την Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για κοινή δράση, στεκόμενοι πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, απαντώντας στις ανάγκες της κοινωνίας.

«Όλοι θα κριθούμε από τους πολίτες για το πώς θα ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνίας να υπάρχει ενωτική λύση απέναντι στο αδιέξοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρουν πρόσωπα κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο – κάτι που προφανώς δεν εξαιρεί τον Αλέξη Τσίπρα.