ΣΥΡΙΖΑ: Ο «ανασχηματισμός» και η θέση που όλοι «λιγουρεύονται»

Ακούω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ επίκειται σύντομα «ανασχηματισμός» στους τομείς επίβλεψης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν θα γίνουν και τρομερές αλλαγές - άλλωστε δεν έχουν μείνει και πολλοί βουλευτές στη σύνθεση του κόμματος. Ένα μικρό «ανακάτεμα» της «τράπουλας», από ότι μου λένε.



Βέβαια, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια μεγάλη έκπληξη σε αυτές τις λίγες αλλαγές. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή; Η αντικατάσταση του Νίκου Παππά από τον ρόλο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Εύκολο; Όχι; Πιθανό; Ίσως, αφού αρκετοί το εισηγούνται στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.



Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια εκκρεμότητα που πρέπει να κλείσει, καθώς έχει «χηρέψει» η θέση του Αλέξη Τσίπρα, την οποία πολλοί τη «λιγουρεύονται». Πρόκειται για τον εκπρόσωπο στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία κατείχε ο πρώην πρωθυπουργός.



Με την σημερινή κοινοβουλευτική δύναμη που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, δικαιούται έναν αντιπρόσωπο. Το ερώτημα είναι αν ο Σωκράτης Φάμελλος είναι αν θα στείλει στο Στρασβούργο εκ νέου τη Νίνα Κασιμάτη -που έχει υπάρξει ξανά σε αντίστοιχη θέση- ή αν θα επιλέξει, εν τέλει, τη Ρένα Δούρου.