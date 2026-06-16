ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος έδειξε την πόρτα εξόδου στον Παππά - Αντικατάσταση και Ζαχαριάδη

Διπλή αλλαγή σε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και εκπρόσωπο Τύπου αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με εισήγηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου.

Νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο Κώστας Μπάρκας και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, στη θέση του Νίκου Παππά, ο οποίος - τυπικά - ευχαρίστησε για τη συνεργασία.

Η κίνηση δεν εκπλήσσει καθώς ο Νίκος Παππάς, μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, αποτελούσε το πιο ισχυρό και... ενοχλητικό κομμάτι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στον Φάμελλο — με αποκορύφωμα την τροπολογία που κατέθεσαν ενάντια στην εισήγησή του στην πρόσφατη κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Στη θέση του εκπροσώπου Τύπου, ο Κώστας Ζαχαριάδης αντικαθίσταται από τον Χρήστο Γιαννούλη. Η αποχώρησή του ερμηνεύεται από κομματικά στελέχη ως προάγγελος μετακίνησής του στην ΕΛΑΣ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται ήδη σε φάση οργανωτικής συγκρότησης.

Ο κ. Ζαχαριάδης με ανάρτησή του στο Facebook επιβεβαιώνει, ουσιαστικά, ότι «μετακομίζει» πολιτικά στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.