ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γιαννούλης επιβεβαιώνει το άγριο επεισόδιο στην Κουμουνδούρου - «Άσκηση σωματικής βίας...»

Την ώρα που ο... μισός ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίαζε για να αποφασίσει εάν θα... ξανασυνεδριάσει το προσεχές Σάββατο, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος με ανάρτησή του, επιβεβαιώνει το άγριο επεισόδιο που εξελίχθηκε χθες στην Κουμουνδούρου μεταξύ στελεχών και το οποίο αποκάλυψε ο FLASH.

O κ. Γιαννούλης μιλά μάλιστα για «άσκηση σωματικής βίας».

Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα στον Χρήστο Κυμπιζή - μέχρι πρότινος διευθυντή του Γραφείου Τύπου του κ. Φάμελλου και του Γιώργου Παναγιωτόπουλου - από την ομάδα του Παύλου Πολάκη.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ακούστηκαν βαρύτατες εκφράσεις ενώ κάποια στιγμή υπήρξαν σπρωξίματα και απειλή γενικευμένης σύρραξης λίγο πριν μπουν στη μέση οι ψυχραιμότεροι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη

Είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το concept αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των …φρουρών

Αξιοπρέπεια πάνω από όλα