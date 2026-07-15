ΣΥΡΙΖΑ: Αχαλίνωτος ο Πολάκης: «Να μην είναι υποψήφια η Δούρου» - Περίεργα σενάρια για Φάμελλο

Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ με... σπασμένα τα φρένα.

Ο βουλευτής Χανίων, μέσω πηγών από το περιβάλλον του, υποστηρίζει ότι μόνο με ομόφωνη εκλογή του επόμενου προέδρου έχει ο ΣΥΡΙΖΑ πιθανότητες να εκπροσωπηθεί στην επόμενη βουλή.

Και ως εκ τούτου, ο Παύλος Πολάκης έχοντας ήδη... αποφασίσει τον οδικό χάρτη για το κόμμα αξιώνει από τη Ρένα Δούρου να μην είναι υποψήφια.

Νωρίτερα ο κ. Πολάκης είχε ανακοινώσει... πανηγυρικά την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑδιατυπώνοντας προσωπικές αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου τον οποίο χαρακτηρίζει «Φάμελλο του εξώστη» κατηγορώντας τον για «επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας».

Το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα και από τις σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, είναι ιδιαίτερα βαρύ ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως αύριο θα υπάρξουν και νέες αντίστοιχες αποφάσεις και από άλλους συναδέλφους τους - κάποιοι εκ των οποίων δεν αποκλείουν ακόμη και την παράδοση της έδρας.

Περίεργα σενάρια για Φάμελλο

Είναι ενδεικτικό ότι νωρίτερα πηγές από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν ακόμη και τα περίεργα σενάρια που κυκλοφόρησαν το απόγευμα σε δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία, ότι ο Σωκράτης Φάμελλος παραμένει ακόμη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας - έπειτα και από τις διαρροές που έκανε το πρωί εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία του με τους χειρισμούς προκειμένου ο κ. Πολάκης να επιστρέψει στην Κ.Ο.

Οι συγκεκριμένες πηγές ανέφεραν πως η παραίτηση του κ. Φάμελλου έχει ανακοινωθεί επίσημα και μέσω των πρακτικών της Βουλής ενώ σημειώνουν:

«Κατανοούμε την αγωνία ορισμένων να συντηρούν καθημερινά σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εργαλειοποιεί τον θεσμό του Κοινοβουλίου ή να χρησιμοποιεί τον πρώην πρόεδρο του κόμματος για να κατασκευάζει ψευδείς εντυπώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με σοβαρότητα, θεσμικότητα και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες. Τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα της προπαγάνδας.»

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη



