ΣΥΡΙΖΑ: Ομφαλοσκόπηση με νέα Πολιτική Γραμματεία από τον Φάμελλο μετά τη «σκιώδη κυβέρνηση» Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος εκτάκτως ανακοίνωσε συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας αύριο Πέμπτη. Μια κίνηση, που χωρίς να προκαλέσει εντύπωση εντός και εκτός Κουμουνδούρου, διαμορφώνει ένα νέο πεδίο μάχης, στην ιδιότυπη σύγκρουση που υποβόσκει στο εσωτερικό του κόμματος. Ενδεχομένως και μια προσπάθεια, από την πλευρά του, για αλλαγή κλίματος και διατήρησης μιας εσωκομματικής ηρεμίας, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός πως η σχετική ανακοίνωση εξεδόθη, αργά το απόγευμα και μετάτις ανακοινώσεις Τσίπρα, μέχρι το μεσημέρι, από το προεδρικό περιβάλλον, δεν υπήρχε ανάλογο κλίμα, πρωτοβουλίας. Στην πρωινή σύσκεψη που υπήρξε στο γραφείο του Σωκράτη Φάμελλου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάλυση όλων των σεναρίων, όπως αυτά, προκύπτουν τόσο από τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα όσο και από τις αντιδράσεις που υπάρχουν, ύστερα από την ομιχλώδη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να αναλάβει πρωτοβουλία, συγκαλώντας τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, προκειμένου να «αδειάσει», την κίνηση των «70+1», που ζητούν έκτατη συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Νίκου Παππά, ο ίδιος φέρεται να επιμένει στην σύγκληση νέας Κεντρικής Επιτροπής, που θεωρείται και είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις όλων των πλευρών η νέα συνεδρίαση της Kεντρικής Eπιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ανάλογα με την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Τα ερωτήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση το ήδη τεταμένο κλίμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την διέξοδο από την εσωκομματική κρίση και τη τάση φυγής που επικρατεί στα μέλη, τα στελέχη και τους βουλευτές.

Ειδικά για τα μέλη του κοινοβουλίου, θρυλείται, πως η απομάκρυνση τους από το κόμμα και η παραίτηση τους εκ της κοινοβουλευτικής τους έδρας θα είναι «φθινοπωρινό κίνημα». Εξάλλου ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται διατεθειμένος να ανακοινώσει την πρώτη φουρνιά υποψηφίων βουλευτών, περίπου στις αρχές Αυγούστου, στην οποία, όμως, φαίνεται πως δεν θα συμπεριληφθούν νυν βουλευτές.



Στο χρονικό σημείο που διεξάγεται η εσωκομματική συζήτηση στην Κουμουνδούρου, υπεισέρχονται εκ των πραγμάτων άμεσα και επιτακτικά τα παρακάτω ερωτήματα:

