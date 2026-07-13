ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήσεις μελών της Πολιτικής Γραμματείας - Αλλάζουν χέρια τα «κλειδιά» του κόμματος

Αλλάζουν χέρια τα «κλειδιά» της Κουμουνδούρου έπειτα από τα όσα συνέβησαν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

Το ρήγμα που άνοιξε στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη Δευτέρα την τυπική του μορφή, με μαζική παραίτηση των στελεχών της «προεδρικής» ομάδας από την Πολιτική Γραμματεία

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σαββατοκύριακο, στην οποία η εσωκομματική αντιπολίτευση -με πρωταγωνιστές τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου- κατάφερε να επιβάλει την ατζέντα της, εισηγούμενη μεταξύ άλλων την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ποιοι παραιτήθηκαν

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, την παραίτησή τους υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά -η οποία μέχρι πρότινος επέμενε ότι δεν θα υπάρξει σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής-, ο γραμματέας της νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, η γραμματέας του οργανωτικού Ελένη Συμεωνίδου, καθώς και τα μέλη του οργάνου Σταματία Τσουμέα και Αγγελική Βισβίκη. Παράλληλα, παραιτήθηκε και ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού του κόμματος, Κώστας Μορφίδης.

Τι ακολουθεί

Το τελικό επεισόδιο της διαμάχης αναμένεται να παιχτεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το ερχόμενο Σάββατο -όργανο στο οποίο, μετά τις σημερινές εξελίξεις, οι «αντάρτες» θα βρεθούν πλέον χωρίς αντίπαλη πλευρά, σε θέση να επικυρώσουν χωρίς αντίσταση την πολιτική κατεύθυνση που χάραξαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς Πολάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας προεδρεύων είναι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος καλείται να εκλέξει νέο γραμματέα ο οποίος με τη σειρά του θα επανεντάξει τον Παύλο Πολάκη και στη συνέχεια θα ορίσει ημερομηνία εκλογής νέου προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες η εκλογή νέου γραμματέα θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Παρακευή.

Η δήλωση της ομαδικής παραίτησης στελεχών

Την ώρα, που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης, με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές.



Ενώ η κοινωνία μας ζητά να εργαστούμε για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές, με την ευρύτερα δυνατή συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιλέγουν τη συστηματική υπονόμευση του κόμματος και της Αριστεράς.



Πολλαπλασιάζονται συμπεριφορές και επιλογές, που δείχνουν πλήρη έλλειψη σεβασμού στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ίδιο το κόμμα μας, αλλά και στην ιστορία και τις αξίες της Αριστεράς.



Η Αριστερά της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, ένταση και χαρακτηρισμούς.



Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των Οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων, πλήττει την ιστορία, την προσφορά και τις θυσίες του χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει αυτή τη διαδρομή ως πεδίο διαχείρισης προσωπικών φιλοδοξιών.



Η μεταπολιτική της εποχής επιδιώκει ακριβώς αυτό: να εξαφανίσει τις ιδέες και να πείσει τους πολίτες ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι η πολιτική είναι ένας ατελείωτος διαγκωνισμός ατομικής προβολής.



Απέναντι σε αυτή την ισοπεδωτική λογική, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.



Η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, την ισονομία, τα δικαιώματα.



Ενώ η Δεξιά οικοδομεί ανενόχλητη την πολιτική της κυριαρχία, ο προοδευτικός χώρος δεν επιτρέπεται να εγκλωβίζεται στον κατακερματισμό και στις προσωπικές διαδρομές.



Όσοι επιλέγουν να γκρεμίζουν αντί να συνθέτουν και να διχάζουν αντί να ενώνουν, ας αναλάβουν και την ευθύνη των επιλογών τους.



Γιατί όταν η Αριστερά χάνει, δεν χάνει ένα κόμμα. Χάνει η κοινωνία, που έχει ανάγκη από μια ισχυρή, αξιόπιστη και ενωμένη προοδευτική παράταξη. Η κοινωνία δεν ζητά άλλες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Ζητά ενότητα και προοπτική. Ζητά από την Αριστερά να θυμηθεί γιατί δημιουργήθηκε και ποιους εκπροσωπεί.



Οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους Αριστερούς και Προοδευτικούς πολίτες, οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μία ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς.



Όπως δήλωσε και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος σ. Σωκράτης Φάμελλος κατά την παραίτησή του, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού.



Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σ' ένα κόμμα, όπου η μειοψηφία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σ' ένα νέο σχίσμα.



Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια, με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Αριστερά και παραιτούμαστε από μέλη της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και μας στήριξαν με την ψήφο τους.



Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας



Βισβίκη Γκέλυ

Σίνου Δέσποινα

Στάχτος - Λαμπρινίδης Πάνος

Συμεωνίδου Ελένη

Τσουμέα Σταματία





Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής



Σαπουνά Αναστασία