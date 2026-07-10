ΣΥΡΙΖΑ: «Πιάστηκαν στα χέρια» στην Κουμουνδούρου - «Μύλος» με την Κεντρική Επιτροπή

Σκηνές απείρου κάλλους στην Κουμουνδούρου όπου υποτίθεται ότι θα συνεδρίαζε η Πολιτική Γραμματεία για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα του κόμματος, μετά από την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και ενώ η πλευρά Πολάκη θεωρούσε δεδομένη την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που υπήρξε επεισόδιο ανάμεσα στον Χρήστο Κυμπιζή - μέχρι χθες διευθυντή του Γραφείου Τύπου του κ. Φάμελλου και του Γιώργου Παναγιωτόπουλου - από την ομάδα του Παύλου Πολάκη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν βαρύτατες εκφράσεις ενώ κάποια στιγμή υπήρξαν σπρωξίματα και απειλή γενικευμένης σύρραξης λίγο πριν μπουν στη μέση οι ψυχραιμότεροι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

«Μύλος» με την Κεντρική Επιτροπή

Ενδεικτική της κατάστασης στον ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανακοίνωση που έβγαλε επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ - ανακοίνωση που «χρεώνεται» στην κ. Σαπουνά - και η οποία προαναγγέλει την αναβολή της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

H ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.



Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της ΚΕ.

«Θα πάμε κανονικά στη συνεδρίαση»

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Πολάκη και στον Νίκο Παππά επιμένουν ότι η Κεντρική Επιτροπή θα διεξαχθεί κανονικά στο χώρο του ξενοδοχείου που είχε νοικιαστεί.

Ο Παύλος Πολάκης φεύγοντας από την Κουμουνδούρου είχε δηλώσει ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνέλθει κανονικά αύριο «παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως».