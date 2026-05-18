ΣΥΡΙΖΑ: Πρόεδροι πάνε και έρχονται αλλά ο Πολάκης μένει

Παλαιότερα στα δημοσιογραφικά και βουλευτικά γραφεία κυκλοφορούσε η φράση «ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κόμματος», συνήθως όταν η συζήτηση αφορούσε τη ΝΔ και τον Κώστα Καραμανλή.

Τα χρόνια πέρασαν, τα αξιώματα αυτά ξεθώριασαν, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε στα κοινοβουλευτικά πράγματα ο Παύλος Πολάκης στα χρόνια της «Πρώτης Φοράς».

Και ενώ οι συριζαίοι βρίσκονται σε μία κατάσταση απόλυτης αφασίας μη γνωρίζοντας εάν και πόσοι θα πάνε με τον Τσίπρα, πώς θα κατέβουν στις εκλογές, ο Παύλος ο Πολάκης εξελίσσεται σε μία περίπτωση «κατσαρίδας της Αριστεράς».

Τρεις πρόεδροι τον διέγραψαν - ο ίδιος το περηφανεύεται φυσικά - αλλά εκείνος είναι ακόμα εκεί έχοντας, μη το ξεχανάμε, το μισό κόμμα. Ο Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα, ο Κασσελάκης κάνει vidcast, o Φάμελλος ψάχνει να δει με ποιους θα μείνει αλλά ο Πολάκης δεν έχει μετακινηθεί ούτε σπιθαμή από τις θέσεις, το ύφος και την αναβλύζουσα κρητική... μαγκιά του.

Οπότε προκαλεί μία μικρή έκπληξη ο τρόπος που διάφοροι από τον ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισαν (αμήχανα) με αδιαφορία τη διαγραφή του από τον Φάμελλο με στιλ: εντάξει αλλά εμείς έχουμε σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε.

Το εξής ένα: Θα μας φωνάξει ή όχι ο Τσίπρας;