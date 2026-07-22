ΣΥΡΙΖΑ: «Προσωπική δικαίωση Πολάκη μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά για τη Novartis»

Την υπόθεση Novartis ανέσυραν σήμερα δηλώσεις του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Μάριου Σαλμά (πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας), ο οποίος υποστήριξε πως έχει στοιχεία στη διάθεσή του, με τα οποία μεταξύ άλλων καταδεικνύεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης γνώριζε την ταυτότητα προστατευόμενου μάρτυρα και είχε επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να τον πείσει να αλλάξει στάση κατά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την παρέμβαση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, με τον βουλευτή Χανίων και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Παύλο Πολάκη να κάνει λόγο για «προσωπική δικαίωση», εξαπολύοντας τα πυρά του κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, και της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων ο Π. Πολάκης τόνισε πως «καταδικάσατε, προστατευόμενους μάρτυρες, ψευδομάρτυρες. Και έρχεται σήμερα εδώ ένας πρώην βουλευτής και υπουργός σας και λέει ότι αλήθεια έλεγαν αυτοί. Δικαιωνόμαστε όλοι όσοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Novartis είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Που δεν είναι μόνο η Novartis, αλλά και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε εσείς, τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα μέσα στα μνημόνια. Μέσα στα μνημόνια, τη στιγμή που χάναμε το 25% του ΑΕΠ, και οι άνθρωποι μάζευαν φαγητό από τα σκουπίδια».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Σήμερα, στην Ολομέλεια της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς, πρώην Βουλευτής και Υπουργός της ΝΔ, ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis καθώς όπως ισχυρίστηκε διαθέτει νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης γνώριζε την ταυτότητα προστατευόμενου μάρτυρα και είχε επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να τον πείσει να αλλάξει στάση και να μην υποκύψει στην εισαγγελέα κ. Τουλουπάκη. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι κατά την προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, πίεζε φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες είχαν ευνοηθεί από δικές του υπουργικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η Novartis, να χρηματοδοτήσουν ΜΜΕ. Επιπλέον, ο κ. Σαλμάς κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα τα οποία είχε ανταλλάξει με τον κ. Γεωργιάδη και τα οποία αποδεικνύουν μέρος των όσων ισχυρίστηκε.

Κατά την παρέμβαση του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: «καταδικάσατε, προστατευόμενους μάρτυρες, ψευδομάρτυρες. Και έρχεται σήμερα εδώ ένας πρώην βουλευτής και υπουργός σας και λέει ότι αλήθεια έλεγαν αυτοί. Δικαιωνόμαστε όλοι όσοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Novartis είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Που δεν είναι μόνο η Novartis, αλλά και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε εσείς, τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα μέσα στα μνημόνια. Μέσα στα μνημόνια, τη στιγμή που χάναμε το 25% του ΑΕΠ, και οι άνθρωποι μάζευαν φαγητό από τα σκουπίδια».

Σχετικά με τον κ. Γεωργιάδη ο Π. Πολάκης τόνισε ότι δεν αθωώθηκε, αλλά αρχειοθετήθηκε. «Γιατί αρχειοθετήθηκε; Γιατί βρέθηκε ένας δικαστής, ο οποίος δέχτηκε ότι τα 400.000 ευρώ που βρέθηκαν στο λογαριασμό Γεωργιάδη και τα οποία δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει ήταν αδιευκρίνιστα τα ποσά.

Αυτή τη δικαιοσύνη έχετε φτιάξει, αυτή τη δικαιοσύνη έχετε ελέγξει. Αυτή η δικαιοσύνη σας κρατάει στην κυβέρνηση και με τις υποκλοπές και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που αθωώνει αδιευκρίνιστους, με αδιευκρίνιστα ποσά».

Επιπλέον, σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής ο Π. Πολάκης ανέφερε ότι «μετά την τεράστια ποσότητα λάσπης που έχω δεχτεί τόσο εγώ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την επί σειρά ετών προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα που έχω υποστεί, σήμερα μετά τις αποκαλύψεις και τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Σαλμάς, είναι μια μέρα προσωπικής δικαίωσης για την επιμονή μου, κόντρα σε κάποιους άλλους που ζήτησαν συγνώμη. Περιμένω κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ανοίξει ξανά την υπόθεση, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα».