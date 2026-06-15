ΣΥΡΙΖΑ: Σε καθεστώς αμφισβήτησης ο Φάμελλος - Παρασκηνιακές ζυμώσεις για τη διεξαγωγή συνεδρίου

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Η τρέχουσα εβδομάδα, θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες η μειοψηφούσα πλευρά προετοιμάζεται για μετωπική σύγκρουση με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Αρκετοί εξ αυτών θεωρούν πως η «υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει», καθώς η πρόσφατη απόφαση της κεντρικής επιτροπής δεν ήταν «ξεκάθαρη» για το πολιτικό και κυρίως το εκλογικό μέλλον του κόμματος. Υποστηρίζουν, μάλιστα, πως οι δηλώσεις Φάμελλου πως «δεν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές», δεν υπάρχει εντός της απόφασης της κεντρικής επιτροπής».

Ήδη ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας και κεντρικής επιτροπής ζήτησε δημοσίως την εκ νέου συνεδρίαση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου και νέα συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Κάποιοι μετρούν, με υπερβολή ενδεχομένως, το «δεκαήμερο» που ζήτησε ο Παύλος Πολακης, από τον πρόεδρο του κόμματος, προκειμένου να «φέρει την υπογραφή συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα». Η πίεση θα ενταθεί ακόμη περισσότερο υπό το κλίμα της έντονης φημολογίας περί εκλογικής αναμέτρησης, το φθινόπωρο.

Υποστηρίζουν, μάλιστα, πως με τις πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρώην πρωθυπουργός αρνήθηκε την οποιαδήποτε συνεργασία με κόμμα, εκτιμώντας, μάλιστα, πως ο «ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει». Υπό αυτή την έννοια εκτιμούν πως η πρόσφατη απόφαση της κεντρικής επιτροπής «δεν ισχύει».

Σε πρόσφατη επικοινωνία που υπήρξε, μεταξύ των μελών της μειοψηφούσας πλευράς, κάποιοι ζήτησαν ακόμη και την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου εκ της θέσεως του και κατ´ επέκταση τη διεξαγωγή συνεδρίου. Για το τελευταίο, λέγεται πως εντός των ημερών θα ζητηθεί επισήμως και από τις αρμόδιες επιτροπές του κόμματος, όπως και η νέα συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.



Οι βουλευτές

Στασιμότητα παρατηρείται στην θρυλούμενη παραίτηση βουλευτών. Εκτιμάται πως η «μαζική φυγή» θα πραγματοποιηθεί είτε αφού ξεκαθαρίσει εντελώς η κατάσταση στο κόμμα είτε πριν τη ΔΕΘ. Δηλαδή, περί τα τέλη Αυγούστου.

Λέγεται πως υπάρχει ένας κύκλος βουλευτών, περίπου, 7-9 που είναι έτοιμοι να παραιτηθούν τώρα και οι υπόλοιποι στο μέλλον. Τροχοπέδη, ενδεχομένως στην απόφαση τους, να είναι και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως η Βουλή θα ολοκληρώσει τις εργασίες της, στα τέλη Ιουλίου ή τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.