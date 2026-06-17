ΣΥΡΙΖΑ σε κρίση: Ευθείες βολές κατά Φάμελλου – «Παρέλαβε το κόμμα στο 10%, σήμερα είναι στο 2%»

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εντείνονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις και η αμφισβήτηση γύρω από την ηγεσία του κόμματος.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί επίσημο αίτημα για τη σύγκληση νέας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες πληροφορίες. Με βάση το καταστατικό του κόμματος, εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών –περίπου 60 έως 70 μέλη– τότε η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών.



Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ασκούν κριτική στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο. Ο Νίκος Παππάς (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ), με δημόσια τοποθέτησή του, έθεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν ο κ. Φάμελλος θα εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας μάλιστα ότι αυτό θα το επιθυμούσε.



Στο ίδιο κλίμα, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του κόμματος, αποδίδοντάς του ευθύνες για τη σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι παράδοξο πρόεδρος κόμματος να υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στην πορεία του κόμματος, ο κ. Πολάκης σημείωσε με αιχμηρό τρόπο ότι «ο πρόεδρος παρέλαβε το κόμμα στο 10% και σήμερα βρίσκεται στο 2%», αποδίδοντας την εκλογική συρρίκνωση στη σημερινή πολιτική κατάσταση.



Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι είτε υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Τσίπρα είτε πρόκειται για μια «απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Τόνισε πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα ιστορικό και οργανωμένο κόμμα με σημαντική διαδρομή, το οποίο, όπως υπογράμμισε, πρέπει να διασφαλίσει την πολιτική του συνέχεια και το μέλλον του.