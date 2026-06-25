ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία - Αμετακίνητος ο Φάμελλος παρά το «άκυρο» από Τσίπρα

Με καζάνι που βράζει μοιάζει το εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Ο Σωκράτης Φάμελλος συγκάλεσε με δική του πρωτοβουλία, την Πολιτική Γραμματεία, θέλοντας προφανώς να προλάβει την κατάθεση υπογραφών, που φημολογείται πως συγκεντρώνεται από τη μειοψηφούσα πλευρά, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.



Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη στο εσωτερικό του κόμματος, διακινείται κείμενο προς υπογραφή απευθυνόμενο στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Λέγεται πως στο κείμενο αυτό, δεν υπάρχει «κατηγορώ» προς τον πρόεδρο του κόμματος αλλά αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.



Αμετακίνητος ο Φάμελλος



Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές στο γραφείο του προέδρου, στην Κουμουνδούρου, σε κλειστή σύσκεψη στην οποία μετείχαν οι εκπρόσωποι τύπου και ανώτερα στελέχη του κόμματος, συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα σενάρια. Με επίδικο, τον τρόπο που θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζοντας την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία θα συμπλεύσει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.



Ο Σωκράτης Φάμελλος, επέμεινε στην απόφαση του για την ανάγκη ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εκφράζοντας την πεποίθηση του, για την «τελική συμφωνία» μεταξύ των δυο κομμάτων. «Και σας διαβεβαιώ», τόνισε προς τους συνομιλητές του πως «δεν υπάρχει plan B». Ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος να τηρήσει στο έπακρο τα όσα υποστήριξε και στην τελευταία κεντρική επιτροπή και στις δημόσιες δηλώσεις του. Στις επίμονες παρατηρήσεις των συνομιλητών του για το «αδιέξοδο του αέναου χρόνου» και τον κίνδυνο που ελλοχεύει μια ατέρμονη συζήτηση, η επιμονή του, ήταν δηλωτική και των προθέσεων του.



Από την πλευρά της μειοψηφίας, φαίνεται πως θα επιμείνουν στην απόφαση για «οδικό χάρτη». Θεωρούν πως βασικό σημείο της όλης συζήτησης είναι η πρακτική εφαρμογή της απόφασης της κεντρικής επιτροπής. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα γίνει πράξη η σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα καθώς θεωρούν πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν φέρεται διατεθειμένος να συνεργαστεί σε επίπεδο κομμάτων. Κοντολογίς θεωρούν και αυτό θα τεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, πως «επειδή έχουν προκύψει νέα δεδομένα οφείλει η κεντρική επιτροπή να αποφασίσει για την προετοιμασία του κόμματος ενόψει της επερχόμενης προεκλογικής περιόδου»…