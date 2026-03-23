ΣΥΡΙΖΑ: «Στον αναπνευστήρα» το κόμμα μέχρι τις ανακοινώσεις Τσίπρα-Περιμένει χωρίς βιασύνη ο Πολάκης

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ γινόταν ταινία, σίγουρα, θα ήταν θρίλερ, με συγκρούσεις, διαμάχες, ίντριγκες.

Παραφράζοντας τον τίτλο της ταινίας που σάρωσε τα Όσκαρ-«Η μια μάχη μετά την άλλη»-με τις ισχυρές δόσεις αγωνίας και τους μεγάλους πρωταγωνιστές-μέχρι και κυβέρνηση έγινε-με τον πρώην πρωθυπουργό να ελέγχει το παρόν και το μέλλον, βρίσκεται, ενώπιον ενός αγνώστου και ενδεχομένως καταστροφικού μέλλοντος ή μιας ακόμη δυσκολότερης επιλογής: της αναγνώρισης της πραγματικότητας, που δεν είναι άλλη από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ποιοι είναι οι «άλλοι»;

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής απλώς δεν κατέληξε πουθενά. Εξάλλου ποια θα απόφαση θα μπορούσε μα ληφθεί; Η μοναδική πρόταση που υπήρξε ήταν του Παύλου Πολάκη που ρώτησε αν «θα κατέβουμε μόνοι μας ή με άλλους;».



Απάντηση στο δεύτερο σκέλος της πολιτικής ερώτησης του κρητικού βουλευτή δεν είναι δυνατή προσώρας. Διότι οι «άλλοι», απλώς δεν υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί, η Νέα Αριστερά δεν δύναται, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους αντέχει. Στην αριστερά οι εμφύλιες διαμάχες έχουν περισσότερο αίμα από τους ταξικούς εμφυλίους. Η επόμενη ημέρα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη. Όλοι αναμένουν την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα.

«Στον αναπνευστήρα»



Εντός της Κουμουνδούρου δεν το κρύβουν, δεν το διαφημίζουν αλλά όλοι γνωρίζουν πως το μέλλον περνά αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία που θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός τις οριστικές του αποφάσεις. Θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς ουδείς δεν θέλει να παραιτηθεί-εξάλλου που να πάει-αλλά το σύνολο των βουλευτών επιθυμεί να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.



Όλοι συζητούν για τις αποφάσεις του Σωκράτη Φάμελλου. Τις πολιτικές και προσωπικές. Και όλοι ομολογούν πως ουδείς θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση του. Ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος να κρατήσει τις όποιες ισορροπίες δύναται ακόμη και με προσωπική φθορά. Είναι σίγουρο πως έχει επικοινωνία με την Αμαλίας- έδρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά «αυτό δεν σημαίνει τίποτα», λένε στελέχη του περιβάλλοντος του.



«Ούτως ή άλλως δεν θα αργήσουμε να λάβουμε τις τελικές αποφάσεις στο συνέδριο μας που θα γίνει σύντομα», έλεγε στον FLASH στέλεχος του κόμματος υπονοώντας την κρίσιμη επόμενη περίοδο. Ειδικά του Μαΐου…