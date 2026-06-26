ΣΥΡΙΖΑ: Συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές: Σε Κεντρική Επιτροπή ο Φάμελλος μετά την ψυχρολουσία από Τσίπρα

Η κατάθεση υπογραφών μελών της Κεντρικής Επιτροπής για νέα συνεδρίαση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, είναι, πλέον, πραγματικότητα. Δεν χρειάστηκε ούτε μια ημέρα να περάσει από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και η μειοψηφούσα πλευρά, ζητά αλλαγή της απόφασης για στήριξη στην ΕΛΑΣ



Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή συνεδρίασης και Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής εντός των επομένων δεκαπέντε ημερών. Με άλλα λόγια, πολιτική γραμματεία, μέχρι τις 8 Ιουλίου και Κεντρική Επιτροπή στις 10 Ιουλίου.



Το κλίμα εντός της Κουμουνδούρου, έχει αλλάξει δραματικά. Χαρακτηριστικό είναι πως και ο εκπρόσωπος τύπου κ. Γιαννούλης, πήρε αποστάσεις από το Σωκράτη Φάμελλο, αφήνοντας αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και ο κ. Θεοχαρόπουλος, εμμέσως πλην σαφώς, κράτησε διαφορετική στάση από την άκρατη υποστήριξη προς την ΕΛΑΣ.



Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας αποστασιοποιείται συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι έχουν στραφεί ήδη προς τον Αλέξη Τσίπρα και σχεδόν διατηρούν στάση αναμονής, μέχρι την τελική έξοδο.

Καθοριστική η συνέντευξη Τσίπρα





Η κίνηση της κατάθεσης των υπογραφών ήταν περίπου αναμενόμενη. Έγινε, όμως, επιτακτική ύστερα από τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού που έκλεισε μια και διαπαντός την υπόθεση συνεργασίας ενώ αποκάλυψε, ουσιαστικά, πως δεν υπάρχει καμία επαφή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση ελήφθη πριν από δυο ώρες, περίπου. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχαν διαδοχικές συνεδριάσεις και με τηλεδιασκέψεις προκειμένου να αποφασιστεί, όχι αν θα προχωρήσουν σε μια ανάλογη κίνηση, αλλά αν αυτό θα πραγματοποιείτο σήμερα ή νωρίς αύριο το πρωί. Και αυτό έχει τη σημασία του καθώς το δεκαπενθήμερο αρχίζει να μετράει από την ώρα της κατάθεσης.



Με βάση αυτή την απόφαση θα κατατεθούν δυο κείμενα που στη βάση τους, θα ζητούν το ίδιο ακριβώς: συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής με βάση τα νεωτέρα δεδομένα-Τσίπρας- και αλλαγή απόφασης για στήριξη της ΕΛΑΣ. Ουσιαστικά θέτουν το Σωκράτη Φάμελλο εντός μιας κρίσιμης πολιτικής και ιστορικής απόφασης: ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα ή σε συνεργασία με κάποιο κόμμα, στις εκλογές. Δηλαδή, αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα.



Όπως γίνεται αντιληπτό, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και για τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος και για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ…