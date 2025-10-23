ΣΥΡΙΖΑ: Συντριπτικό «ναι» για συμπόρευση με Τσίπρα - Για διάσπαση μιλά ο Πολάκης

«Η σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», τονίζεται στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, όπου η εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα - σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργήσει κόμμα - «πέρασε» με συντριπτική πλειοψηφία.

«Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών», υπογραμμίζεται στο κείμενο της απόφασης.

Εν ολίγοις, η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου έγινε δεκτή σχεδόν από σύσσωμη την Πολιτική Γραμματεία. Ωστόσο, στη συνεδρίαση υπήρξαν διαφωνίες καθώς ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για διάσπαση. Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Χανιώτη βουλευτή, ήταν και οι θέσεις του Τρύφωνα Αλεξιάδη και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.



Αργότερα, ο Παύλος Πολάκης έκανε και ανάρτηση για το τι έγινε στην Πολιτική Γραμματεία και μίλησε για τις νέες συνθήκες που προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα «αντικειμενικά διασπά και αδυνατίζει» το κόμμα.