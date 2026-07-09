ΣΥΡΙΖΑ: «Τύμπανα πολέμου» πριν την ΚΕ - Νοτοπούλου στον FLASH: «Δεν έχω συμφωνήσει με τον Τσίπρα»

Στα άκρα φαίνεται πως οδηγείται η εμφύλια διαμάχη που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δυο πλευρές, διεκδικούν ουσιαστικά τα ηνία του κόμματος καθώς θέμα ηγεσίας, υπάρχει ήδη και το έχει θέσει και δημοσίως ο Παύλος Πολάκης. Αν και αρκετοί, με προεξάρχοντες τη Ρένα Δούρου, τον Νίκο Παππα και το Γιάννη Μπουλέκο, επιδιώκουν να αλλάξουν την ατζέντα και από προσωπικό πόλεμο να εξελιχθεί σε πολιτικό ζήτημα ύπαρξης του κόμματος.

Οι μηχανισμοί ήδη έχουν αρχίσει να εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας, το δίλλημα του οποίου θα είναι «αυτόνομο ψηφοδέλτιο» ή «στήριξη του Αλέξη Τσίπρα».

Νοτοπούλου: «Δεν αντέχω άλλο την αναξιοπρέπεια»

Η αιφνιδιαστική, κυριολεκτικά, παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου, προκάλεσε θόρυβο αλλά και ανησυχία στην πλευρά της πλειοψηφίας. Καθώς, η βουλευτής Θεσσαλονίκης, μπορεί να υποστηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό αλλά δεν είχε δώσει δείγματα διαθέσεων εξόδου από την Κουμουνδούρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια απαντώντας σε σχετική ερώτηση του FLASH, για τους λόγους της παραιτήσεως, ήταν και αποκαλυπτική και απόλυτη. «Δεν έχω συμφωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε η εκτίμησή μου στο πρόσωπό του, αποτελεί την αιτία.

Δεν αντέχω άλλο σε προσωπικό επίπεδο την αναξιοπρέπεια και την απαξίωση ενός ολόκληρου χώρου». Η κίνηση της παραιτήσεως, πάντως εκτιμήθηκε από πολλές πλευρές εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, διότι η κοινοβουλευτική έδρα επέστρεψε στο κόμμα.

Ειρήσθω εν παρόδω πως ο Γιάννης Αμανατίδης που θα την αντικαταστήσει στο κοινοβούλιο, ανήκει στην λεγόμενη «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως οι ισορροπίες έχουν αρχίσει να αλλάζουν δραματικά υπέρ της μειοψηφούσας τάσης. Αρκετοί εκτιμούν πως, ίσως, αυτό να είναι και ο λόγος που δεν θα πραγματοποιηθεί, τελικά, συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος.

Αμφίρροποι οι συσχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή

Οι γνωρίζοντες καλά το εσωτερικό του κόμματος και κυρίως την ανθρωπογεωγραφία της κεντρική επιτροπής, πιστεύουν πως το τελικό αποτέλεμα θα είναι οριακό, όποιος και αν το κερδίσει.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Θεσσαλία παραιτήθηκαν τρία μέλη της κεντρικής επιτροπής και ανέλαβε μόνο ένας, ο Κώστας Κωστάρης. Στην Ήπειρο, παραιτήθηκαν δυο μέλη. Στην Ανατολική Μακεδονία οι δυο που παραιτήθηκαν, αντικαταστάθηκαν από τον Αλέκο Σπανό και την Αγάπη Παναγιωτίδου.

Στα Ιόνια Νησιά, ο παραιτηθείς αντικαταστάθηκε από τον Γεράσιμο Παπαδάτο. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι παραιτήσεις είναι σχεδόν καθημερινές και γίνεται προσπάθεια για άμεση αντικατάσταση. Η κινούμενη αυτή άμμος, φαντάζει απειλητική πάντως για την πλειοψηφία. Ήδη στην πολιτική γραμματεία έχουν αποχωρήσει αρκετοί. Προκειμένου να εξασφαλιστεί, η ταυτοποίηση των μελών-διότι από την μειοψηφία τίθεται και θέμα έγκυρης κομματικής ταυτότητας για να μην υπάρξουν «παρεξηγήσεις»- ζητείται, η δημοσιοποίηση των μελών της κεντρικής επιτροπής.

Επιμένει στη στήριξη Τσίπρα ο Φάμελλος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελος, επικοινωνώντας αργά χθες το βράδυ με στενό του συνεργάτη, του αποκάλυψε την απόφαση του, να συνεχίσει να υποστηρίζει την στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Μια τέτοια στάση εκτιμάται πως θα αποτελέσει τη φλόγα που θα ανάψει το φυτίλι του δυναμίτη, η πιθανή έκρηξη του οποίου θα παρασύρει ολόκληρο το οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Λέγεται πως ήδη είναι έτοιμοι δυο βουλευτές να παραιτηθούν εντός της ημέρας, σε διαφορετική περίπτωση, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της τελικής ψηφοφορίας, από την ερχόμενη εβδομάδα, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, θα υπάρξει νέο κύμα παραιτήσεων.

Παραμένει Κοινοβουλευτική Ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ

Η μειοψηφούσα πλευρά, εκτιμά πως ο αριθμός των βουλευτών που θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι, περίπου, δεκαπέντε. Πάντως σε καμία περίπτωση όχι λιγότεροι από δέκα. Κάτι που με βάση τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, επιβεβαιώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να είναι κόμμα της βουλής. Θρυλείται πως ήδη οι εκπρόσωποι της μειοψηφούσας τάσης συνομιλούν με ανεξάρτητους βουλευτές, προκειμένου να συμβάλουν στην ανασύνθεση του κόμματος.