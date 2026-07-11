ΣΥΡΙΖΑ: Υβριδική Κεντρική Επιτροπή από την «τρόικα» για επιστροφή Πολάκη και «ανένδοτο» κατά Τσίπρα

Απέναντι στη «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα βάζει τον ΣΥΡΙΖΑ η Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε... υβριδικά με πρωτοβουλία της λεγόμενης «τρόικας» του κόμματος - Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου - ακυρώνοντας την προηγούμενη απόφαση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου - απόφαση που εν τέλει σηματοδότησε την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος.

Για να πραγματοποιηθεί η σημερινή συνεδρίαση έγινε αγώνας δρόμου από την ομάδα των τριών προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία των μελών του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου με τα σκηνικά να στήνονται ακόμα και λίγη ώρα πριν αρχίσουν να φτάνουν στο ξενοδοχείο τα πρώτα στελέχη. Συνολικά στη συνεδρίαση πήραν μέρος 81 άτομα που βρέθηκαν στην αίθουσα και ακόμα 59 μέλη που συνδέθηκαν μέσω διαδικτύου.

«Ιστορική συνεδρίαση» λέει ο Πολάκης

Για «ιστορική συνεδρίαση» έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης τονίζοντας ότι τη Δευτέρα στην Πολιτική Γραμματεία θα αποφασιστεί ο οδικός χάρτης για την εκλογική προετοιμασία του κόμματος.

«Μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας, με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο, για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος» είπε ο κ. Πολάκης ο οποίος επαναβεβαίωσε την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

Ο κ. Πολάκης μέσα από την Κεντρική Επιτροπή είχε κάνει μια πανηγυρική ανάρτηση με την οποία προαναγγέλει την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αλλά και την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Το «plan b” AΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ.Η Κεντρικη Επιτροπη του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριαζει με ΑΠΑΡΤΙΑ ,παρα τον λυσσωδη πολεμο απο την αναπληρωτρια γραμματεα και την υπευθυνη οργανωτικου.(81 παροντες και 59 απο ζουμ)ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ (ακυρωση αποφασης 6ης Ιουνιου,επαναφορα μου στηνΚοινοβοθλευτικη Ομαδα )και θα συνεχιστει το επομενο Σαββατοκυριακο για την ολοκληρωση των πολιτικων και οργανωτικων μετρων!

Νίκος Παππάς: Εκλογική συμμαχία με όσους το επιθυμούν

Όπως είπε ο κ. Παππάς η Κεντρική Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της το προσεχές Σαββατοκύριακο χαρακτηρίζοντας «κενή περιεχομένου» την προηγούμενη απόφαση του οργάνου έπειτα και από τις δηλώσεις που προηγήθηκαν «του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» και τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα εργαστεί προς την κατεύθυνση «οικοδόμησης μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική».



Το «καρφί» της Δούρου

Νωρίτερα, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η Ρένα Δούρου είχε δηλώσει πως «δεν υπάρχουν αδιέξοα» εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για όλους όσοι μιλούν χωρίς πρώτα να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους στα όργανα του κόμματος.