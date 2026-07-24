Σύρος: Δεν ασκήθηκε, για την ώρα, διώξη στο ζεύγος για τον φόνο της 41χρονης διασώστριας

Την περαιτέρω διερεύνηση του φόνου της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο διέταξε η εισαγγελέας Πρωτοδικών, τελικά, χωρίς να ασκήσει για την ώρα διώξεις στο ζεύγος.

Πιο αναλυτικά, η εισαγγελέας αποφάσισε τη διεξαγωγή συμπληρωματικής έρευνας με πραγματοποίηση νέας αυτοψίας και αναπαράσταση των γεγονότων αύριο το πρωί, στις 07:00, παρουσία των αρμόδιων Αρχών. Παράλληλα, διέταξε τη φρούρηση της οικίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών ενεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος, που έχει ομολογήσει ότι τη μαχαίρωσε μετά από καβγά έξω από το σπίτι όπου διέμενε με τη σύντροφό του, οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή συνελήφθη και η σύντροφός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δίωξη αφορά το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο που φέρεται να είχε στην υπόθεση.

Η αναπαράσταση του εγκλήματος αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στάδιο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν οι ισχυρισμοί του 41χρονου συμβαδίζουν με τα ευρήματα της προανάκρισης και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος.

Πατέρας διασώστριας: «Τη σκότωσε πισώπλατα»



Σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές είναι και ο πατέρας της διασώστριας που έχασε τη μοναχοκόρη του. Όπως λέει στον FLASH, ήταν ένα πισώπλατο δολοφονικό χτύπημα. «Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Είναι ένας αλήτης, της έριξε τη μαχαιριά, πισώπλατα και σαν να μην έφτανε αυτό, την χτύπησε και με την καρέκλα. Ρωτήστε να μάθετε ποιος είναι αυτός και πώς τον αποκαλούν στην περιοχή μας», υποστηρίζει ο πατέρας της 42χρονης.



«Δεν υπήρχε οικονομική διαφορά»



Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ο πρώην σύζυγός της 42χρονης διασώστριας. Ο ίδιος μιλώντας στον Flash, εξηγεί πως η πρώην σύζυγός του γνώριζε τον 41χρονο δράστη και τη σύντροφό του και μάλιστα τα παιδιά τους έκαναν παρέα. «Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν ξέρω γιατί η πρώην σύζυγός μου πήγε από το σπίτι του 41χρονου. Με το ζευγάρι γνωρίζονταν πολύ καλά και εγώ τους γνωρίζω. Είχαμε φιλικές σχέσεις. Τα παιδιά μας έκαναν παρέα με τα παιδιά του 41χρονου γιατί η πρώην σύζυγός του είχε παντρευτεί έναν ξάδερφο της πρώην γυναίκας μου».

Ο πρώην σύζυγος του θύματος ξεκαθαρίζει πως ανάμεσα στην 42χρονη και το ζευγάρι δεν υπήρχε καμία οικονομική εκκρεμότητα. «Δεν ξέρω πραγματικά τους λόγους που την οδήγησαν στην πόρτα του 41χρονου. Δεν είχαν καμία οικονομική διαφορά και δεν ισχύει η πληροφορία που διακινήθηκε ότι της χρωστούσαν απλήρωτα ενοίκια. Η σύζυγός μου δεν είχε κάποια ιδιαίτερα μεγάλη περιουσία. Ήταν καλός άνθρωπος, της βοήθειας και της προσφοράς στους συνανθρώπους μας».

«Σκότωσαν το χαμογελαστό κορίτσι μας»



Σοκαρισμένη από το θάνατο της 42χρονης διασώστριας είναι και θεία της. Όπως εξηγεί, ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος και μια υπέροχη μητέρα. «Η ανηψιά μου είχε έρθει στη Σύρο για διακοπές με τα παιδιά της. Έχουμε σοκαριστεί, δεν το πιστεύουμε. Ήταν μοναχοκόρη και μοναχοπαίδι. Είναι τόσο λυπηρό να φεύγει έτσι μια μητέρα και μια γυναίκα που βοηθούσε όλο τον κόσμο», λέει η θεία της.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι Αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, εξετάζοντας προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και αναμένοντας τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση και τα εγκληματολογικά εργαστήρια.